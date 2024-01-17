***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
17.01.2024 18:25
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241134
BIST
'
18:058.024
En Düşük
|Değişim
|: -0,10%
|| -7,80
|Açılış
|: 7.999
|
|Önceki Kapanış
|: 8.032
|
7.983
En Yüksek
8.053
18:0530,1294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0269
|Açılış
|: 30,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1900
|
30,1536
En Düşük
29,9533
18:0532,7617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0017
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8000
|
32,8791
En Düşük
32,5668
18:051.944,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -18,92
|Açılış
|: 1.944,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.963,28
|
1.968,97
En Düşük
1.943,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KFEIN
|74,25
|55.848.400
|% 10,00
|
|MEGMT
|39,82
|2.226.499.853
|% 10,00
|
|YAYLA
|8,69
|77.153.711
|% 10,00
|
|SURGY
|46,42
|823.597.825
|% 10,00
|
|TATEN
|38,52
|503.503.436
|% 9,99
|
|EKOS
|50,75
|1.300.149.718
|% -6,88
|
|SEKUR
|27,48
|12.091.327
|% -6,85
|
|ANELE
|12,36
|101.255.470
|% -6,72
|
|SNKRN
|26,60
|1.552.092
|% -6,67
|
|SUMAS
|221,80
|2.917.022
|% -6,53
|
|MEGMT
|39,82
|2.226.499.853
|% 10,00
|
|CATES
|69,55
|1.861.772.619
|% 9,96
|
|PGSUS
|718,00
|1.493.882.374
|% -0,69
|
|EKOS
|50,75
|1.300.149.718
|% -6,88
|
|AVPGY
|49,80
|999.938.806
|% 9,98
|
|BEGYO
|4,50
|357.179.143
|% 0,90
|
|MEGMT
|39,82
|2.226.499.853
|% 10,00
|
|PSGYO
|6,04
|329.024.584
|% 4,14
|
|ODAS
|8,40
|396.123.041
|% -0,47
|
|MHRGY
|5,42
|224.084.597
|% 2,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1232
|30,1294
|% 0,09
|
|Euro
|32,7444
|32,7617
|% 0,01
|
|Sterlin
|38,0509
|38,2417
|% 0,37
|
|Frank
|34,6145
|34,8231
|% -0,55
|
|Riyal
|8,0078
|8,0479
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,53
|22,56
|% 0,66
|
|Platin
|882,65
|884,57
|% 0,66
|
|Paladyum
|921,90
|925,22
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,56
|77,56
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.005,10
|2.005,36
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ORGE
Yüzde -3.41 oranında düşüşle 63.75 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 107, 882 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 63 kaybederek (% -0.05 ) 7, 110
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17:58
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17:58
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17:58
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