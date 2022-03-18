***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim
18.03.2022 11:53
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu ‘nun 16.03.2022 tarih ve E-12233903-350.03-18674 sayılı yazısı içeriğinde Şirketimizin faaliyet izni ile portföy yöneticiliği yetki belgesi verilmesi talebinin olumlu karşılandığı bildirilmiştir. Bu kapsamda, Şirketimizin 07.05.2019 tarih ve GGSPYŞ/PY.5/537 sayılı gayrimenkul ve girişim sermayesi portföy yöneticiliği yetki belgesi iptal edilmiş olup, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde hazırlanan ve Ek'te yer alan PYŞ/PY.61/188 sayılı Portföy Yöneticiliği yetki belgesi alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011288
BIST
13:512.142
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 8,33
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.149
En Düşük
2.136
13:5114,8085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1067
|Açılış
|: 14,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8183
En Düşük
14,6600
13:5116,3632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0377
|Açılış
|: 16,3400
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|Önceki Kapanış
|: 16,2800
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16,4202
En Düşük
16,2818
13:51919,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,41
|Açılış
|: 919,60
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|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
921,20
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler13:51
|PENTA
|381,10
|42.149.484
|% 9,99
|
|EMNIS
|22,90
|236.328
|% 9,67
|
|CMBTN
|223,90
|32.133.455
|% 8,53
|
|IDEAS
|18,79
|7.850.822
|% 7,43
|
|AKFGY
|2,71
|140.064.438
|% 7,11
|
|PKENT
|354,00
|24.552.860
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,90
|24.551.145
|% -9,09
|
|ORCAY
|19,69
|121.333.891
|% -5,34
|
|GARFA
|12,42
|2.563.031
|% -4,61
|
|MAALT
|237,00
|11.340.215
|% -4,24
|
|THYAO
|28,06
|1.660.127.321
|% 0,72
|
|EREGL
|35,96
|1.073.884.293
|% 0,56
|
|KRDMD
|14,87
|990.451.655
|% -0,80
|
|PETKM
|8,58
|740.988.395
|% 1,42
|
|SASA
|53,95
|617.652.855
|% 1,70
|
|DOHOL
|3,56
|445.770.543
|% 2,89
|
|KARSN
|4,40
|455.635.534
|% 5,52
|
|PETKM
|8,58
|740.988.395
|% 1,42
|
|VAKBN
|3,48
|246.310.494
|% 1,75
|
|KRDMD
|14,87
|990.451.655
|% -0,80
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8054
|14,8085
|% 0,73
|
|Euro
|16,3473
|16,3632
|% 0,23
|
|Sterlin
|19,3789
|19,4761
|% 0,66
|
|Frank
|15,7666
|15,8616
|% 1,01
|
|Riyal
|3,9348
|3,9546
|% 0,84
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.938
|-5,13
|
|Altın Gr.
|919
|920
|2,41
|
|Cumhuriyet
|6.088
|6.180
|3,00
|
|Tam
|6.063
|6.216
|5,68
|
|Yarım
|2.930
|3.007
|2,75
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|1,38
|
|Gümüş.Ons
|25,29
|25,32
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,99
|12,01
|0,02
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,13
|