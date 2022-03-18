***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim









***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYetki ve İzin Belgelerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu ‘nun 16.03.2022 tarih ve E-12233903-350.03-18674 sayılı yazısı içeriğinde Şirketimizin faaliyet izni ile portföy yöneticiliği yetki belgesi verilmesi talebinin olumlu karşılandığı bildirilmiştir. Bu kapsamda, Şirketimizin 07.05.2019 tarih ve GGSPYŞ/PY.5/537 sayılı gayrimenkul ve girişim sermayesi portföy yöneticiliği yetki belgesi iptal edilmiş olup, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde hazırlanan ve Ek'te yer alan PYŞ/PY.61/188 sayılı Portföy Yöneticiliği yetki belgesi alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011288BIST