AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.( Unvan Değişikliği









AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.( Unvan Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeUnvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski UnvanAC İstanbul Uluslararsı Bağımsız Denetim Ve SMMM A.Ş.Yeni UnvanKarden Partners Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi19/02/2021AçıklamalarŞirket unvanımız Karden Partners Bağımsız Denetim Ve SMMM A.Ş. olarak değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951496BIST