AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.( Unvan Değişikliği
16.07.2021 15:30
AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.( Unvan Değişikliği )
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Unvan Değişikliği
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
AC İstanbul Uluslararsı Bağımsız Denetim Ve SMMM A.Ş.
Yeni Unvan
Karden Partners Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
19/02/2021
Açıklamalar
Şirket unvanımız Karden Partners Bağımsız Denetim Ve SMMM A.Ş. olarak değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951496
BIST
16:471.364
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,63
|Açılış
|: 1.370
|
|Önceki Kapanış
|: 1.367
|
1.374
En Düşük
1.360
16:478,5298
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0346
|Açılış
|: 8,5230
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5831
En Düşük
8,4868
16:4710,1028
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0338
|Açılış
|: 10,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0800
|
10,1740
En Düşük
10,0571
16:47500,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -3,98
|Açılış
|: 500,09
|
|Önceki Kapanış
|: 504,07
|
504,90
En Düşük
497,07
BIST En Aktif Hisseler16:47
|KGYO
|7,15
|31.696.998
|% 10,00
|
|KARYE
|8,80
|79.675.741
|% 10,00
|
|SERVE
|17,60
|89.618
|% 10,00
|
|VBTYZ
|15,87
|29.215.215
|% 9,98
|
|EDATA
|8,93
|11.928.683
|% 9,98
|
|KRTEK
|7,79
|35.841.126
|% -6,93
|
|EKIZ
|7,50
|275.649
|% -6,25
|
|CASA
|128,00
|143.718
|% -4,90
|
|MMCAS
|6,02
|110.760
|% -4,44
|
|DOCO
|676,10
|33.722.890
|% -3,89
|
|SASA
|30,28
|1.265.228.701
|% -2,82
|
|THYAO
|13,11
|451.014.346
|% 0,23
|
|GARAN
|8,38
|431.426.550
|% -0,59
|
|KRDMD
|7,33
|317.099.026
|% 0,83
|
|ARCLK
|33,58
|294.581.341
|% 2,69
|
|YKBNK
|2,30
|159.079.227
|% -0,86
|
|SKBNK
|1,06
|63.877.717
|% 1,92
|
|PEKGY
|1,03
|61.208.963
|% 3,00
|
|GARAN
|8,38
|431.426.550
|% -0,59
|
|DGKLB
|2,16
|104.947.547
|% 5,88
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5254
|8,5298
|% -0,40
|
|Euro
|10,0939
|10,1028
|% -0,33
|
|Sterlin
|11,7336
|11,7924
|% -0,68
|
|Frank
|9,2389
|9,2946
|% -0,64
|
|Riyal
|2,2663
|2,2776
|% -0,51
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-3,84
|
|Cumhuriyet
|3.311
|3.361
|-10,00
|
|Tam
|3.297
|3.380
|-6,44
|
|Yarım
|1.594
|1.635
|-3,12
|
|Çeyrek
|799
|818
|-1,56
|
Seans Raporu
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