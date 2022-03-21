***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Değerleme Raporu
21.03.2022 18:11
***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16/03/2022
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Faaliyet Raporu
Rapor Tarihi
21.03.2022
Açıklamalar
31/12/2021 Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011809
BIST
18:052.175
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 30,77
|Açılış
|: 2.160
|
|Önceki Kapanış
|: 2.144
|
2.176
En Düşük
2.152
18:0514,8252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0356
|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8551
En Düşük
14,7777
18:0516,3893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0256
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3150
|
16,4373
En Düşük
16,3452
18:05922,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 8,44
|Açılış
|: 922,37
|
|Önceki Kapanış
|: 913,93
|
923,55
En Düşük
912,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENTA
|419,20
|36.621.298
|% 10,00
|
|OLMK
|7,70
|1.876.736
|% 10,00
|
|GZNMI
|31,70
|60.621.972
|% 9,99
|
|MIATK
|34,26
|105.429.907
|% 9,95
|
|IDEAS
|21,14
|10.577.802
|% 9,93
|
|PAMEL
|96,20
|11.172.141
|% -4,09
|
|UZERB
|40,12
|553.431
|% -3,33
|
|POLTK
|580,40
|4.582.313
|% -2,86
|
|CASA
|102,50
|124.308
|% -2,57
|
|LKMNH
|15,89
|8.027.768
|% -2,52
|
|EKGYO
|2,34
|533.401.440
|% 4,46
|
|INVES
|29,76
|226.886.271
|% 2,13
|
|KONTR
|141,80
|182.943.455
|% 2,31
|
|OYAKC
|10,00
|168.278.590
|% 7,41
|
|HUNER
|2,67
|152.457.767
|% 5,53
|
|ODAS
|1,62
|140.398.471
|% 0,62
|
|HUNER
|2,67
|152.457.767
|% 5,53
|
|HLGYO
|1,91
|105.833.189
|% 7,30
|
|ZRGYO
|2,70
|115.502.412
|% 4,65
|
|MOBTL
|1,82
|61.191.252
|% -1,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8215
|14,8252
|% 0,24
|
|Euro
|16,3785
|16,3893
|% 0,16
|
|Sterlin
|19,5082
|19,6060
|% 0,39
|
|Frank
|15,8752
|15,9709
|% 0,41
|
|Riyal
|3,9400
|3,9597
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|12,56
|
|Altın Gr.
|922
|922
|8,54
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.207
|57,00
|
|Tam
|6.083
|6.237
|56,16
|
|Yarım
|2.940
|3.017
|27,16
|
|Çeyrek
|1.475
|1.508
|13,58
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,23
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|12,04
|12,05
|0,17
|
|B. Petrol
|114
|114
|6,32
|