***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Değerleme Raporu









***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16/03/2022Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşGüreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiFaaliyet RaporuRapor Tarihi21.03.2022Açıklamalar31/12/2021 Faaliyet Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011809BIST