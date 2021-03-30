***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar31/12/2020 Acar Menkul Değerler A.Ş Faaliyet Raporunu Kamu oyuna arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921754BIST