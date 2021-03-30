***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
30.03.2021 13:43
***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
31/12/2020 Acar Menkul Değerler A.Ş Faaliyet Raporunu Kamu oyuna arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921754
BIST
15:191.388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -4,28
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.401
En Düşük
1.371
15:198,3364
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 0,1369
|Açılış
|: 8,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,4539
En Düşük
8,1884
15:199,7860
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1183
|Açılış
|: 9,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5950
|
9,9300
En Düşük
9,6398
15:19452,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,21
|Açılış
|: 452,15
|
|Önceki Kapanış
|: 450,94
|
460,31
En Düşük
450,44
BIST En Aktif Hisseler15:19
|JANTS
|621,50
|153.547.598
|% 10,00
|
|VANGD
|6,93
|20.223.752
|% 10,00
|
|CMBTN
|337,20
|6.180.876
|% 9,98
|
|LUKSK
|80,50
|10.746.140
|% 9,97
|
|BLCYT
|17,24
|83.947.964
|% 9,95
|
|MERIT
|238,50
|363.594
|% -10,00
|
|ORMA
|19,62
|835.013
|% -10,00
|
|VAKFN
|24,14
|16.693.634
|% -9,99
|
|TMPOL
|17,68
|30.240.392
|% -9,98
|
|DENGE
|7,33
|2.674.046
|% -9,95
|
|GARAN
|6,80
|1.033.192.593
|% -1,31
|
|FROTO
|194,90
|995.165.054
|% 5,35
|
|EKGYO
|1,92
|663.140.440
|% -5,42
|
|BJKAS
|7,57
|611.063.743
|% 3,70
|
|KRDMD
|6,91
|608.345.945
|% 0,58
|
|EKGYO
|1,92
|663.140.440
|% -5,42
|
|GARAN
|6,80
|1.033.192.593
|% -1,31
|
|IHLGM
|1,12
|159.787.738
|% -1,75
|
|SKBNK
|1,20
|156.860.903
|% 0,84
|
|TSKB
|1,34
|138.782.842
|% -2,90
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3346
|8,3364
|% 1,67
|
|Euro
|9,7688
|9,7860
|% 1,22
|
|Sterlin
|11,4400
|11,4974
|% 1,78
|
|Frank
|8,8259
|8,8791
|% 1,63
|
|Riyal
|2,2186
|2,2297
|% 1,88
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.683
|1.684
|-28,79
|
|Altın Gr.
|454
|454
|2,98
|
|Cumhuriyet
|3.008
|3.053
|35,00
|
|Tam
|2.990
|3.067
|30,96
|
|Yarım
|1.445
|1.484
|14,98
|
|Çeyrek
|725
|742
|7,49
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,15
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,02
|
|B. Petrol
|64,01
|64,01
|-0,91
|