***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFaaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi16/03/2022Karar SayısıSPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı31122021 sorumluluk beyanını kamuya arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010947BIST