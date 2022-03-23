***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
23.03.2022 18:18
***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
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Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.03.2022
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21/03/2022
Karar Sayısı
7
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
31122021 tarihli yayınlanan Değerleme Raporu konulu bildirimin düzeltmesi olarak Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012470
BIST
18:052.183
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -5,71
|Açılış
|: 2.195
|
|Önceki Kapanış
|: 2.189
|
2.204
En Düşük
2.170
18:0514,8512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0289
|Açılış
|: 14,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8280
|
14,8590
En Düşük
14,7784
18:0516,3613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0022
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3846
En Düşük
16,2835
18:05922,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 5,93
|Açılış
|: 922,05
|
|Önceki Kapanış
|: 916,12
|
924,69
En Düşük
912,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ENSRI
|16,94
|38.097.191
|% 10,00
|
|NETAS
|17,93
|24.300.671
|% 10,00
|
|KTSKR
|33,28
|138.417.651
|% 9,98
|
|GZNMI
|38,34
|34.690.904
|% 9,98
|
|IDEAS
|25,56
|40.827.154
|% 9,98
|
|PKENT
|258,20
|66.552.133
|% -9,97
|
|DOHOL
|3,31
|1.292.374.452
|% -9,07
|
|MAALT
|265,00
|78.323.073
|% -7,95
|
|SERVE
|13,70
|1.479.694
|% -7,12
|
|AYCES
|67,85
|8.805.041
|% -6,35
|
|GARAN
|12,17
|3.929.999.904
|% 2,01
|
|THYAO
|28,10
|2.397.150.409
|% -1,47
|
|KRDMD
|15,33
|1.839.447.137
|% 0,46
|
|EREGL
|33,50
|1.481.958.426
|% -0,89
|
|HEKTS
|17,90
|1.375.004.808
|% 3,29
|
|DOHOL
|3,31
|1.292.374.452
|% -9,07
|
|GARAN
|12,17
|3.929.999.904
|% 2,01
|
|YKBNK
|4,02
|819.055.216
|% -1,95
|
|ODAS
|1,62
|316.673.989
|% -1,82
|
|EKGYO
|2,34
|419.450.009
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8491
|14,8512
|% 0,19
|
|Euro
|16,3385
|16,3613
|% 0,01
|
|Sterlin
|19,5540
|19,6521
|% -0,27
|
|Frank
|15,8523
|15,9478
|% 0,12
|
|Riyal
|3,9470
|3,9667
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.933
|10,73
|
|Altın Gr.
|922
|922
|6,37
|
|Cumhuriyet
|6.123
|6.215
|52,00
|
|Tam
|6.094
|6.246
|63,49
|
|Yarım
|2.945
|3.021
|30,71
|
|Çeyrek
|1.477
|1.511
|15,35
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,99
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,92
|0,10
|
|B. Petrol
|122
|122
|6,20
|
Seans Raporu
18:05
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17:59TRGYO
Yüzde -3.26 oranında düşüşle 5.94 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 252, 246 adet işlem
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17:58KONTR
Yüzde 4.20 oranında artışla 146.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 623, 588 adet işlem
-
17:57ACSEL
Yüzde 4.28 oranında artışla 26.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 113, 529 adet işlem
-
17:56IDEAS
Yüzde 9.98 oranında artışla 25.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 621, 101 adet işlem
-
17:55TTRAK
Yüzde 4.85 oranında artışla 263.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 257, 704 adet işlem