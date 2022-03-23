***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.03.2022Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi21/03/2022Karar SayısıSPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı31122021 tarihli yayınlanan Değerleme Raporu konulu bildirimin düzeltmesi olarak Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012470BIST