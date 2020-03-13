***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 2.046.721.432 1.056.297.002Satışların Maliyeti28 -2.044.027.502 -1.054.656.270TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.693.930 1.640.732BRÜT KAR (ZARAR)2.693.930 1.640.732Genel Yönetim Giderleri29 -3.722.754 -3.415.635Pazarlama Giderleri29 -424.715 -299.465Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 4.990 9.166Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -16.173 -139ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.464.722 -2.065.341Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 102.128 75.334FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.362.594 -1.990.007Finansman Gelirleri33 3.731.655 4.006.228Finansman Giderleri33 -1.851.884 -2.855.374SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)517.177 -839.153Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35 -7.933 77.337Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-7.933 77.337SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)509.244 -761.816DÖNEM KARI (ZARARI)509.244 -761.816Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları509.244 -761.816Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 0,17634000 -0,26381000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-795.574 -3.767.658Dönem Karı (Zararı)509.244 -761.816Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)509.244 -761.816Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.124.796 -415.510Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18-19 207.528 36.628Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler132.270 92.029Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 122.866 115.612Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 9.404 -23.583Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.206.361 -644.951Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 -2.544.448 -3.031.422Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 1.338.087 2.386.471Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-266.164 178.121Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler7 -266.164 178.121Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 7.931 -77.337İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-76.816 -2.445.290Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)7 1.654.717 -3.206.100Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -1.209.033 745.502İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.209.033 745.502Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -358.331 -342.872İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11-37 -30.500 7.800İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 -327.831 -350.672Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)26 6.229 -7.660Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 -115.785 384.625İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-115.785 384.625Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 142 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 64.122 19.083İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)64.122 19.083İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-118.877 -37.868Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-692.368 -3.622.616Alınan Temettüler32 -41.551 -73.096Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -61.597 -61.421Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -58 -10.525YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI27.915 64.521Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18-19 -13.636 -8.575Alınan Temettüler32 41.551 73.096FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI562.642 437.175Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 42.699.576 53.580.500Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -43.767.000 -53.933.500Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 383.953 0Ödenen Faiz33 -1.338.087 -2.241.247Alınan Faiz33 2.584.200 3.031.422YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-205.017 -3.265.962NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-205.017 -3.265.962DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 955.596 4.221.558DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 750.579 955.596Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 35.435.575 14.270.243Finansal Yatırımlar7 6.993.341 8.597.894Ticari Alacaklar10 5.814.724 4.605.691İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 5.814.724 4.605.691Diğer Alacaklar11 72.205 18.700İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-37 49.200 18.700İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 23.005Peşin Ödenmiş Giderler26 4.540 10.769Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar35 118.841 118.783Diğer Dönen Varlıklar26 89.500 70.618İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar26 89.500 70.618ARA TOPLAM48.528.726 27.692.698TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR48.528.726 27.692.698DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 1.945.254 1.729.254Diğer Alacaklar11 1.293.190 988.362İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 1.293.190 988.362Maddi Duran Varlıklar18 52.548 60.731Kullanım Hakkı Varlıkları18 344.949Maddi Olmayan Duran Varlıklar13.227 26.463Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 13.227 26.463Ertelenmiş Vergi Varlığı35 252.680 254.576TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.901.848 3.059.386TOPLAM VARLIKLAR52.430.574 30.752.084KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 153.581 550.000İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8 153.581 550.000Ticari Borçlar10 37.480.087 16.285.771İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 37.480.087 16.285.771Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 143Diğer Borçlar11 232.456 168.334İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 232.456 168.334Kısa Vadeli Karşılıklar22 15.664 6.258Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 15.664 6.258ARA TOPLAM37.881.931 17.010.363TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER37.881.931 17.010.363UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 230.372İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8 230.372Uzun Vadeli Karşılıklar469.235 377.781Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 469.235 377.781TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER699.607 377.781TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER38.581.538 17.388.144ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 13.849.036 13.363.940Ödenmiş Sermaye2.887.787 2.887.787Sermaye Düzeltme Farkları11.073.704 11.073.704Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-108.521 -84.373Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-108.521 -84.373Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-108.521 -84.373Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.254.641 1.744.641Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-2.767.819 -1.496.003Net Dönem Karı veya Zararı509.244 -761.816TOPLAM ÖZKAYNAKLAR13.849.036 13.363.940TOPLAM KAYNAKLAR52.430.574 30.752.084Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.887.787 11.073.704 -73.770 1.744.641 -3.332.692 77.830 12.377.500 12.377.500Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler1.758.859 1.758.859 1.758.859Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler1.758.859 1.758.859 1.758.859Düzeltmelerden Sonraki Tutar2.887.787 11.073.704 -73.770 1.744.641 -1.573.833 77.830 14.136.359 14.136.359Transferler27 77.830 -77.830Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 -10.603 -761.816 -772.419 -772.419Dönem Karı (Zararı)-761.816 -761.816 -761.816Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-10.603 -10.603 -10.603Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışDönem Sonu Bakiyeler2.887.787 11.073.704 -84.373 1.744.641 -1.496.003 -761.816 13.363.940 13.363.940Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.887.787 11.073.704 -84.373 1.744.641 -1.496.003 -761.816 13.363.940 13.363.940Düzeltmelerden Sonraki Tutar2.887.787 11.073.704 -84.373 1.744.641 -1.496.003 -761.816 13.363.940 13.363.940Transferler510.000 27 -1.271.816 761.816Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-24.148 27 509.244 485.096 485.096Dönem Karı (Zararı)509.244 509.244 509.244Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27 -24.148 -24.148 -24.148Dönem Sonu Bakiyeler2.887.787 11.073.704 -108.521 2.254.641 -2.767.819 509.244 13.849.036 13.849.036Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)509.244 -761.816DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-24.148 -10.603Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 -30.185 -13.253Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler24 6.037 2.650Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi24 6.037 2.650Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-24.148 -10.603TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)485.096 -772.419Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları485.096 -772.419http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828741BIST