***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
13.03.2020 15:33
***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 2.046.721.432 1.056.297.002
Satışların Maliyeti
28 -2.044.027.502 -1.054.656.270
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.693.930 1.640.732
BRÜT KAR (ZARAR)
2.693.930 1.640.732
Genel Yönetim Giderleri
29 -3.722.754 -3.415.635
Pazarlama Giderleri
29 -424.715 -299.465
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 4.990 9.166
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -16.173 -139
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.464.722 -2.065.341
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 102.128 75.334
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.362.594 -1.990.007
Finansman Gelirleri
33 3.731.655 4.006.228
Finansman Giderleri
33 -1.851.884 -2.855.374
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
517.177 -839.153
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -7.933 77.337
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-7.933 77.337
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
509.244 -761.816
DÖNEM KARI (ZARARI)
509.244 -761.816
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
509.244 -761.816
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 0,17634000 -0,26381000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-795.574 -3.767.658
Dönem Karı (Zararı)
509.244 -761.816
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
509.244 -761.816
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.124.796 -415.510
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 207.528 36.628
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
132.270 92.029
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 122.866 115.612
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 9.404 -23.583
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.206.361 -644.951
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -2.544.448 -3.031.422
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 1.338.087 2.386.471
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-266.164 178.121
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 -266.164 178.121
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 7.931 -77.337
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-76.816 -2.445.290
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 1.654.717 -3.206.100
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.209.033 745.502
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.209.033 745.502
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -358.331 -342.872
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11-37 -30.500 7.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -327.831 -350.672
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 6.229 -7.660
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -115.785 384.625
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-115.785 384.625
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 142 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 64.122 19.083
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
64.122 19.083
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-118.877 -37.868
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-692.368 -3.622.616
Alınan Temettüler
32 -41.551 -73.096
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -61.597 -61.421
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -58 -10.525
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
27.915 64.521
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -13.636 -8.575
Alınan Temettüler
32 41.551 73.096
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
562.642 437.175
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 42.699.576 53.580.500
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -43.767.000 -53.933.500
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 383.953 0
Ödenen Faiz
33 -1.338.087 -2.241.247
Alınan Faiz
33 2.584.200 3.031.422
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-205.017 -3.265.962
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-205.017 -3.265.962
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 955.596 4.221.558
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 750.579 955.596
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 35.435.575 14.270.243
Finansal Yatırımlar
7 6.993.341 8.597.894
Ticari Alacaklar
10 5.814.724 4.605.691
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 5.814.724 4.605.691
Diğer Alacaklar
11 72.205 18.700
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 49.200 18.700
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 23.005
Peşin Ödenmiş Giderler
26 4.540 10.769
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 118.841 118.783
Diğer Dönen Varlıklar
26 89.500 70.618
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 89.500 70.618
ARA TOPLAM
48.528.726 27.692.698
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
48.528.726 27.692.698
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 1.945.254 1.729.254
Diğer Alacaklar
11 1.293.190 988.362
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.293.190 988.362
Maddi Duran Varlıklar
18 52.548 60.731
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 344.949
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13.227 26.463
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 13.227 26.463
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 252.680 254.576
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.901.848 3.059.386
TOPLAM VARLIKLAR
52.430.574 30.752.084
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 153.581 550.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 153.581 550.000
Ticari Borçlar
10 37.480.087 16.285.771
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 37.480.087 16.285.771
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 143
Diğer Borçlar
11 232.456 168.334
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 232.456 168.334
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 15.664 6.258
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 15.664 6.258
ARA TOPLAM
37.881.931 17.010.363
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
37.881.931 17.010.363
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 230.372
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 230.372
Uzun Vadeli Karşılıklar
469.235 377.781
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 469.235 377.781
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
699.607 377.781
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
38.581.538 17.388.144
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 13.849.036 13.363.940
Ödenmiş Sermaye
2.887.787 2.887.787
Sermaye Düzeltme Farkları
11.073.704 11.073.704
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-108.521 -84.373
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-108.521 -84.373
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-108.521 -84.373
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.254.641 1.744.641
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-2.767.819 -1.496.003
Net Dönem Karı veya Zararı
509.244 -761.816
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
13.849.036 13.363.940
TOPLAM KAYNAKLAR
52.430.574 30.752.084
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.887.787 11.073.704 -73.770 1.744.641 -3.332.692 77.830 12.377.500 12.377.500
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
1.758.859 1.758.859 1.758.859
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
1.758.859 1.758.859 1.758.859
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.887.787 11.073.704 -73.770 1.744.641 -1.573.833 77.830 14.136.359 14.136.359
Transferler
27 77.830 -77.830
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -10.603 -761.816 -772.419 -772.419
Dönem Karı (Zararı)
-761.816 -761.816 -761.816
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.603 -10.603 -10.603
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.887.787 11.073.704 -84.373 1.744.641 -1.496.003 -761.816 13.363.940 13.363.940
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.887.787 11.073.704 -84.373 1.744.641 -1.496.003 -761.816 13.363.940 13.363.940
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.887.787 11.073.704 -84.373 1.744.641 -1.496.003 -761.816 13.363.940 13.363.940
Transferler
510.000 27 -1.271.816 761.816
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-24.148 27 509.244 485.096 485.096
Dönem Karı (Zararı)
509.244 509.244 509.244
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -24.148 -24.148 -24.148
Dönem Sonu Bakiyeler
2.887.787 11.073.704 -108.521 2.254.641 -2.767.819 509.244 13.849.036 13.849.036
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
509.244 -761.816
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-24.148 -10.603
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -30.185 -13.253
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24 6.037 2.650
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 6.037 2.650
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-24.148 -10.603
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
485.096 -772.419
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
485.096 -772.419
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828741
BIST