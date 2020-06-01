***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
01.06.2020 15:49
***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 187.250.393 254.139.531
Satışların Maliyeti
28 -186.989.145 -253.376.321
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
261.248 763.210
BRÜT KAR (ZARAR)
261.248 763.210
Genel Yönetim Giderleri
29 -1.061.864 -975.482
Pazarlama Giderleri
29 -107.389 -70.254
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 11.503 102
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -1 -82
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-896.503 -282.506
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 1
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-896.502 -282.506
Finansman Gelirleri
33 1.599.351 1.518.013
Finansman Giderleri
33 -615.676 -1.036.826
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
87.173 198.681
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
33.441 -45.766
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
33.441 -45.766
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
120.614 152.915
DÖNEM KARI (ZARARI)
120.614 152.915
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
120.614 152.915
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.760.977 3.928.071
Dönem Karı (Zararı)
120.614 152.915
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
120.614 152.915
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
38.191 -129.070
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 53.124 9.353
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
24 15.865 119.300
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 31.529 70.331
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 -15.664 48.969
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-200.853 -340.211
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -247.458 -1.091.733
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 46.605 751.522
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
136.614 36.722
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 136.614 36.722
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 33.441 45.766
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.532.922 3.926.475
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 1.571.383 4.160.863
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
684.923 12.514
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 684.923 12.514
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 66.111 7.455
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11-37 -87.800 -4.100
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
153.911 11.555
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 -133.215 -105.169
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.593.272 -112.015
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.593.272 -112.015
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-142 560
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki