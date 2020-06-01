***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 187.250.393 254.139.531Satışların Maliyeti28 -186.989.145 -253.376.321TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)261.248 763.210BRÜT KAR (ZARAR)261.248 763.210Genel Yönetim Giderleri29 -1.061.864 -975.482Pazarlama Giderleri29 -107.389 -70.254Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 11.503 102Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -1 -82ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-896.503 -282.506Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 1FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-896.502 -282.506Finansman Gelirleri33 1.599.351 1.518.013Finansman Giderleri33 -615.676 -1.036.826SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)87.173 198.681Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri33.441 -45.766Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri33.441 -45.766SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)120.614 152.915DÖNEM KARI (ZARARI)120.614 152.915Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları120.614 152.915Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.760.977 3.928.071Dönem Karı (Zararı)120.614 152.915Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)120.614 152.915Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler38.191 -129.070Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18-19 53.124 9.353Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler24 15.865 119.300Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 31.529 70.331Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 -15.664 48.969Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-200.853 -340.211Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 -247.458 -1.091.733Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 46.605 751.522Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler136.614 36.722Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler7 136.614 36.722Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 33.441 45.766İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.532.922 3.926.475Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)7 1.571.383 4.160.863Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler684.923 12.514İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 684.923 12.514Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 66.111 7.455İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11-37 -87.800 -4.100İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)153.911 11.555Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)26 -133.215 -105.169Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.593.272 -112.015İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.593.272 -112.015Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-142 560Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki