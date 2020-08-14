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***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2020 11:25
GÜNCEL HABERLER



***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 365.249.901 1.312.537.776 177.999.508 1.058.398.245
Satışların Maliyeti
28 -363.576.921 -1.311.482.248 -176.587.776 -1.058.105.927
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.672.980 1.055.528 1.411.732 292.318
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
1.672.980 1.055.528 1.411.732 292.318
Genel Yönetim Giderleri
29 -2.088.967 -1.747.767 -1.027.103 -772.285
Pazarlama Giderleri
29 -174.403 -193.896 -67.014 -123.642
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 49.539 4.522 38.036 4.420
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -32.187 0 -32.186 82
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-573.038 -881.613 323.465 -599.107
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 102.116 102.116
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-573.038 -779.497 323.465 -496.991
Finansman Gelirleri
33 1.694.345 2.266.938 94.994 748.925
Finansman Giderleri
33 -979.193 -1.295.689 -363.518 -258.863
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)




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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 2.289,90 2.724.981 % 10,00  
BAYRK 7,27 11.764.386 % 9,98  
NETAS 15,88 81.586.804 % 9,97  
FADE 4,65 3.412.416 % 9,93  
ULAS 4,98 5.048.737 % 9,93  
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12:41 Alış Satış %  
Dolar 7,3754 7,3780 % 0,51  
Euro 8,6929 8,7032 % 0,29  
Sterlin 9,6058 9,6540 % 0,46  
Frank 8,0531 8,1016 % 0,23  
Riyal 1,9596 1,9694 % 0,43  
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12:41 Alış Satış %  
Altın Ons 1.943 1.944 -10,09  
Altın Gr. 461 461 0,26  
Cumhuriyet 3.074 3.120 29,00  
Tam 3.056 3.135 26,17  
Yarım 1.477 1.516 12,66  
Çeyrek 741 758 6,33  
Gümüş.Ons 26,54 26,59 -0,92  
Gümüş Gr. 6,31 6,32 -0,18  
B. Petrol 44,58 44,58 -0,38  
Seans Raporu 12:41
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