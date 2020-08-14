***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
14.08.2020 11:25
***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 365.249.901 1.312.537.776 177.999.508 1.058.398.245
Satışların Maliyeti
28 -363.576.921 -1.311.482.248 -176.587.776 -1.058.105.927
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.672.980 1.055.528 1.411.732 292.318
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
1.672.980 1.055.528 1.411.732 292.318
Genel Yönetim Giderleri
29 -2.088.967 -1.747.767 -1.027.103 -772.285
Pazarlama Giderleri
29 -174.403 -193.896 -67.014 -123.642
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 49.539 4.522 38.036 4.420
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -32.187 0 -32.186 82
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-573.038 -881.613 323.465 -599.107
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 102.116 102.116
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-573.038 -779.497 323.465 -496.991
Finansman Gelirleri
33 1.694.345 2.266.938 94.994 748.925
Finansman Giderleri
33 -979.193 -1.295.689 -363.518 -258.863
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12:411.084
En Yüksek
|Değişim
|: -1,48%
|| -16,33
|Açılış
|: 1.094
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.096
En Düşük
1.077
12:417,3780
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0371
|Açılış
|: 7,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,3780
En Düşük
7,3269
12:418,7032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0251
|Açılış
|: 8,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7166
En Düşük
8,6435
12:41461,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,41
|Açılış
|: 461,42
|
|Önceki Kapanış
|: 461,01
|
463,53
En Düşük
458,69
BIST En Aktif Hisseler12:41
|KENT
|2.289,90
|2.724.981
|% 10,00
|
|BAYRK
|7,27
|11.764.386
|% 9,98
|
|NETAS
|15,88
|81.586.804
|% 9,97
|
|FADE
|4,65
|3.412.416
|% 9,93
|
|ULAS
|4,98
|5.048.737
|% 9,93
|
|RALYH
|16,11
|2.108.775
|% -10,00
|
|BURVA
|54,90
|359.595
|% -10,00
|
|KLGYO
|8,38
|81.581.527
|% -9,99
|
|KUTPO
|26,62
|9.885.497
|% -9,95
|
|UZERB
|4,19
|51.717
|% -9,89
|
|EKGYO
|1,99
|702.722.033
|% 0,51
|
|TUPRS
|79,10
|415.769.317
|% 0,89
|
|RTALB
|40,42
|314.170.681
|% -6,00
|
|THYAO
|11,07
|311.844.518
|% -0,63
|
|ASELS
|17,32
|302.936.532
|% -1,53
|
|EKGYO
|1,99
|702.722.033
|% 0,51
|
|TSKB
|1,09
|122.740.490
|% -2,68
|
|DOHOL
|2,07
|201.466.061
|% 1,97
|
|YKBNK
|2,07
|164.048.959
|% -1,90
|
|KARSN
|3,17
|244.880.829
|% -3,65
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3754
|7,3780
|% 0,51
|
|Euro
|8,6929
|8,7032
|% 0,29
|
|Sterlin
|9,6058
|9,6540
|% 0,46
|
|Frank
|8,0531
|8,1016
|% 0,23
|
|Riyal
|1,9596
|1,9694
|% 0,43
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.944
|-10,09
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,26
|
|Cumhuriyet
|3.074
|3.120
|29,00
|
|Tam
|3.056
|3.135
|26,17
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|12,66
|
|Çeyrek
|741
|758
|6,33
|
|Gümüş.Ons
|26,54
|26,59
|-0,92
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,18
|
|B. Petrol
|44,58
|44,58
|-0,38
|