***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 365.249.901 1.312.537.776 177.999.508 1.058.398.245Satışların Maliyeti28 -363.576.921 -1.311.482.248 -176.587.776 -1.058.105.927TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.672.980 1.055.528 1.411.732 292.318FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)1.672.980 1.055.528 1.411.732 292.318Genel Yönetim Giderleri29 -2.088.967 -1.747.767 -1.027.103 -772.285Pazarlama Giderleri29 -174.403 -193.896 -67.014 -123.642Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 49.539 4.522 38.036 4.420Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -32.187 0 -32.186 82ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-573.038 -881.613 323.465 -599.107Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 102.116 102.116FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-573.038 -779.497 323.465 -496.991Finansman Gelirleri33 1.694.345 2.266.938 94.994 748.925Finansman Giderleri33 -979.193 -1.295.689 -363.518 -258.863SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)