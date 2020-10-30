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***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2020 14:02
GÜNCEL HABERLER



***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 571.198.531 1.799.729.716 205.948.630 487.191.940
Satışların Maliyeti
-569.080.766 -1.798.230.520 -205.503.845 -486.748.272
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.117.765 1.499.196 444.785 443.668
BRÜT KAR (ZARAR)
2.117.765 1.499.196 444.785 443.668
Genel Yönetim Giderleri
29 cari Borçlar
38.510.933 37.480.087
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 38.510.933 37.480.087
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 143
Diğer Borçlar
11 168.307 232.456
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 168.307 232.456
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 144.856 15.664
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 144.856 15.664
ARA TOPLAM
42.230.753 37.881.931
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
42.230.753 37.881.931
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 59.805 230.372
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 59.805 230.372
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 467.264 469.235
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 467.264 469.235
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
527.069 699.607
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
42.757.822 38.581.538
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 13.684.572 13.849.036
Ödenmiş Sermaye
2.887.787 2.887.787
Sermaye Düzeltme Farkları
11.073.704 11.073.704
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-60.967 -108.521
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-60.967 -108.521
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-60.967 -108.521
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.254.641 2.254.641
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-2.258.575 -2.767.819
Net Dönem Karı veya Zararı
-212.018 509.244
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
13.684.572 13.849.036
TOPLAM KAYNAKLAR




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Altın Ons 1.887 1.887 19,22  
Altın Gr. 508 508 10,46  
Cumhuriyet 3.353 3.404 54,00  
Tam 3.341 3.425 53,51  
Yarım 1.615 1.657 25,88  
Çeyrek 810 828 12,94  
Gümüş.Ons 23,76 23,79 0,53  
Gümüş Gr. 6,36 6,37 0,17  
B. Petrol 38,13 38,13 -0,13  
Seans Raporu 16:08
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