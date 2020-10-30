***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 571.198.531 1.799.729.716 205.948.630 487.191.940Satışların Maliyeti-569.080.766 -1.798.230.520 -205.503.845 -486.748.272TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.117.765 1.499.196 444.785 443.668BRÜT KAR (ZARAR)2.117.765 1.499.196 444.785 443.668Genel Yönetim Giderleri29 cari Borçlar38.510.933 37.480.087İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 38.510.933 37.480.087Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 143Diğer Borçlar11 168.307 232.456İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 168.307 232.456Kısa Vadeli Karşılıklar22 144.856 15.664Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 144.856 15.664ARA TOPLAM42.230.753 37.881.931TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER42.230.753 37.881.931UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 59.805 230.372İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8 59.805 230.372Uzun Vadeli Karşılıklar24 467.264 469.235Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 467.264 469.235TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER527.069 699.607TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER42.757.822 38.581.538ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar27 13.684.572 13.849.036Ödenmiş Sermaye2.887.787 2.887.787Sermaye Düzeltme Farkları11.073.704 11.073.704Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-60.967 -108.521Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-60.967 -108.521Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-60.967 -108.521Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.254.641 2.254.641Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-2.258.575 -2.767.819Net Dönem Karı veya Zararı-212.018 509.244TOPLAM ÖZKAYNAKLAR13.684.572 13.849.036TOPLAM KAYNAKLAR