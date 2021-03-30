***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
30.03.2021 13:43
***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 733.773.483 2.046.721.432
Satışların Maliyeti
28 -728.541.569 -2.044.027.502
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.231.914 2.693.930
BRÜT KAR (ZARAR)
5.231.914 2.693.930
Genel Yönetim Giderleri
29 -4.532.912 -3.722.754
Pazarlama Giderleri
29 -518.326 -424.715
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 69.599 4.990
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -32.187 -16.173
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
218.088 -1.464.722
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 301.103 102.128
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
519.191 -1.362.594
Finansman Gelirleri
33 4.202.949 3.731.655
Finansman Giderleri
33 -2.266.591 -1.851.884
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.455.549 517.177
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-442.294 -7.933
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-119.130
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-323.164 -7.933
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.013.255 509.244
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.013.255 509.244
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.013.255 509.244
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.710.681 -795.574
Dönem Karı (Zararı)
2.013.255 509.244
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.013.255 509.244
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-656.865 -1.124.796
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 196.685 207.528
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
79.219 132.270
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 79.219 122.866
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 9.404
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-938.146 -1.206.361
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -1.750.207 -2.544.448
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 812.061 1.338.087
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-436.917 -266.164
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 -436.917 -266.164
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 442.294 7.931
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.408.851 -76.816
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
2.648.488 1.654.717
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.030.724 -1.209.033
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.030.724 -1.209.033
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -866.247 -358.331
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
35.620 -30.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-901.867 -327.831
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 -10.909 6.229
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 8.464.864 -115.785
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8.464.864 -115.785
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -143 142
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 15.964 64.122
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 15.964 64.122
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
187.558 -118.877
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.765.241 -692.368
Alınan Temettüler
32 -21.289 -41.551
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -32.070 -61.597
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -1.201 -58
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-27.133 27.915
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -48.422 -13.636
Alınan Temettüler
32 21.289 41.551
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
773.500 562.642
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 53.596.850 42.699.576
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -53.596.850 -43.767.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-164.646 383.953
Ödenen Faiz
33 -812.061 -1.338.087
Alınan Faiz
RİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.457.048 -205.017
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.457.048 -205.017
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
750.579 955.596
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.207.627 750.579
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 36.164.919 35.435.575
Finansal Yatırımlar
7 4.781.770 6.993.341
Ticari Alacaklar
10 14.845.448 5.814.724
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 14.845.448 5.814.724
Diğer Alacaklar
11 15.239 72.205
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 13.580 49.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.659 23.005
Peşin Ödenmiş Giderler
26 15.449 4.540
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 0 118.841
Diğer Dönen Varlıklar
26 33.830 89.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 33.830 89.500
ARA TOPLAM
55.856.655 48.528.726
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
55.856.655 48.528.726
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 1.945.254 1.945.254
Diğer Alacaklar
11 2.216.403 1.293.190
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 2.216.403 1.293.190
Maddi Duran Varlıklar
18 57.204 52.548
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 184.752 344.949
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
27.031 13.227
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 27.031 13.227
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 252.680
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.430.644 3.901.848
TOPLAM VARLIKLAR
60.287.299 52.430.574
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 219.307 153.581
Ticari Borçlar
10 43.217.800 37.480.087
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 43.217.800 37.480.087
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
143
Diğer Borçlar
11 248.420 232.456
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 248.420 232.456
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 117.929
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.087 15.664
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 5.087 15.664
ARA TOPLAM
43.808.543 37.881.931
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
43.808.543 37.881.931
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 230.372
Uzun Vadeli Karşılıklar
589.160 469.235
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 589.160 469.235
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 61.848
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
651.008 699.607
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
44.459.551 38.581.538
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15.827.748 13.849.036
Ödenmiş Sermaye
2.887.787 2.887.787
Sermaye Düzeltme Farkları
11.073.704 11.073.704
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-143.064 -108.521
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.254.641 2.254.641
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-2.258.575 -2.767.819
Net Dönem Karı veya Zararı
2.013.255 509.244
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
15.827.748 13.849.036
TOPLAM KAYNAKLAR
60.287.299 52.430.574
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 2.887.787 11.073.704 -84.373 1.744.641 -1.496.003 -761.816 13.363.940 13.363.940
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.887.787 11.073.704 -84.373 1.744.641 -1.496.003 -761.816 13.363.940 13.363.940
Transferler
510.000 -1.271.816 761.816
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-24.148 509.244 485.096 485.096
Dönem Sonu Bakiyeler
2.887.787 11.073.704 -108.521 2.254.641 -2.767.819 509.244 13.849.036 13.849.036
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 2.887.787 11.073.704 -108.521 2.254.641 -2.767.819 509.244 13.849.036 13.849.036
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.887.787 11.073.704 -108.521 2.254.641 -2.767.819 509.244 13.849.036 13.849.036
Transferler
509.244 -509.244
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-34.543 2.013.255 1.978.712 1.978.712
Dönem Sonu Bakiyeler
2.887.787 11.073.704 -143.064 2.254.641 -2.258.575 2.013.255 15.827.748 15.827.748
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.013.255 509.244
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-34.543 -24.148
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -43.179 -30.185
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
8.636 6.037
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 8.636 6.037
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-34.543 -24.148
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.978.712 485.096
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.978.712 485.096
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921753
BIST