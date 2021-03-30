***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 733.773.483 2.046.721.432Satışların Maliyeti28 -728.541.569 -2.044.027.502TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.231.914 2.693.930BRÜT KAR (ZARAR)5.231.914 2.693.930Genel Yönetim Giderleri29 -4.532.912 -3.722.754Pazarlama Giderleri29 -518.326 -424.715Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 69.599 4.990Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -32.187 -16.173ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)218.088 -1.464.722Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 301.103 102.128FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)519.191 -1.362.594Finansman Gelirleri33 4.202.949 3.731.655Finansman Giderleri33 -2.266.591 -1.851.884SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.455.549 517.177Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-442.294 -7.933Dönem Vergi (Gideri) Geliri-119.130Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-323.164 -7.933SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.013.255 509.244DÖNEM KARI (ZARARI)2.013.255 509.244Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.013.255 509.244Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.710.681 -795.574Dönem Karı (Zararı)2.013.255 509.244Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.013.255 509.244Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-656.865 -1.124.796Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18-19 196.685 207.528Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler79.219 132.270Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 79.219 122.866Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 9.404Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-938.146 -1.206.361Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 -1.750.207 -2.544.448Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 812.061 1.338.087Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-436.917 -266.164Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler7 -436.917 -266.164Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 442.294 7.931İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.408.851 -76.816Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)2.648.488 1.654.717Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-9.030.724 -1.209.033İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-9.030.724 -1.209.033Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -866.247 -358.331İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)35.620 -30.500İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-901.867 -327.831Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)26 -10.909 6.229Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 8.464.864 -115.785İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8.464.864 -115.785Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 -143 142Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 15.964 64.122İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 15.964 64.122İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler187.558 -118.877Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.765.241 -692.368Alınan Temettüler32 -21.289 -41.551Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -32.070 -61.597Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -1.201 -58YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-27.133 27.915Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18-19 -48.422 -13.636Alınan Temettüler32 21.289 41.551FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI773.500 562.642Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 53.596.850 42.699.576Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -53.596.850 -43.767.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-164.646 383.953Ödenen Faiz33 -812.061 -1.338.087Alınan FaizRİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.457.048 -205.017NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.457.048 -205.017DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ750.579 955.596DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.207.627 750.579Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 36.164.919 35.435.575Finansal Yatırımlar7 4.781.770 6.993.341Ticari Alacaklar10 14.845.448 5.814.724İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 14.845.448 5.814.724Diğer Alacaklar11 15.239 72.205İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-37 13.580 49.200İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 1.659 23.005Peşin Ödenmiş Giderler26 15.449 4.540Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar35 0 118.841Diğer Dönen Varlıklar26 33.830 89.500İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar26 33.830 89.500ARA TOPLAM55.856.655 48.528.726TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR55.856.655 48.528.726DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 1.945.254 1.945.254Diğer Alacaklar11 2.216.403 1.293.190İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 2.216.403 1.293.190Maddi Duran Varlıklar18 57.204 52.548Kullanım Hakkı Varlıkları18 184.752 344.949Maddi Olmayan Duran Varlıklar27.031 13.227Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 27.031 13.227Ertelenmiş Vergi Varlığı35 252.680TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.430.644 3.901.848TOPLAM VARLIKLAR60.287.299 52.430.574KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 219.307 153.581Ticari Borçlar10 43.217.800 37.480.087İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 43.217.800 37.480.087Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar143Diğer Borçlar11 248.420 232.456İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 248.420 232.456Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 117.929Kısa Vadeli Karşılıklar5.087 15.664Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 5.087 15.664ARA TOPLAM43.808.543 37.881.931TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER43.808.543 37.881.931UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 230.372Uzun Vadeli Karşılıklar589.160 469.235Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 589.160 469.235Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 61.848TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER651.008 699.607TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER44.459.551 38.581.538ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar15.827.748 13.849.036Ödenmiş Sermaye2.887.787 2.887.787Sermaye Düzeltme Farkları11.073.704 11.073.704Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-143.064 -108.521Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.254.641 2.254.641Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-2.258.575 -2.767.819Net Dönem Karı veya Zararı2.013.255 509.244Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR15.827.748 13.849.036TOPLAM KAYNAKLAR60.287.299 52.430.574Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 2.887.787 11.073.704 -84.373 1.744.641 -1.496.003 -761.816 13.363.940 13.363.940Düzeltmelerden Sonraki Tutar2.887.787 11.073.704 -84.373 1.744.641 -1.496.003 -761.816 13.363.940 13.363.940Transferler510.000 -1.271.816 761.816Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-24.148 509.244 485.096 485.096Dönem Sonu Bakiyeler2.887.787 11.073.704 -108.521 2.254.641 -2.767.819 509.244 13.849.036 13.849.036Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 2.887.787 11.073.704 -108.521 2.254.641 -2.767.819 509.244 13.849.036 13.849.036Düzeltmelerden Sonraki Tutar2.887.787 11.073.704 -108.521 2.254.641 -2.767.819 509.244 13.849.036 13.849.036Transferler509.244 -509.244Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-34.543 2.013.255 1.978.712 1.978.712Dönem Sonu Bakiyeler2.887.787 11.073.704 -143.064 2.254.641 -2.258.575 2.013.255 15.827.748 15.827.748Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.013.255 509.244DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-34.543 -24.148Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 -43.179 -30.185Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler8.636 6.037Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi24 8.636 6.037Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-34.543 -24.148TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.978.712 485.096Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.978.712 485.096http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921753BIST