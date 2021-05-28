***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 167.602.606 733.773.483Satışların Maliyeti28 -166.088.917 -728.541.569TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.513.689 5.231.914BRÜT KAR (ZARAR)1.513.689 5.231.914Genel Yönetim Giderleri29-30 -1.476.143 -4.532.912Pazarlama Giderleri29-30 -193.659 -518.326Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 1.670 69.599Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-32.187ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-154.443 218.088Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler301.103FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-154.443 519.191Finansman Gelirleri33 1.549.206 4.202.949Finansman Giderleri33 -2.393.723 -2.266.591SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-998.960 2.455.549Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri177.860 -442.294Dönem Vergi (Gideri) Geliri-15.088 -119.130Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri192.948 -323.164SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-821.100 2.013.255DÖNEM KARI (ZARARI)-821.100 2.013.255Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-821.100 2.013.255Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.786.528 3.760.977Dönem Karı (Zararı)-821.100 120.614Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-821.100 120.614Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler988.096 38.191Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18-19 68.965 53.124Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler190.144 15.865Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 190.144 31.529Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 -15.664Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler33 -123.232 -200.853Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 -1.205.132 -247.458Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 1.081.900 46.605Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler7 1.030.079 136.614Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler7 1.030.079 136.614Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 -177.860 33.441İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.834.459 3.532.922Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)2.452.976 1.571.383Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 3.618.928 684.923İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 3.618.928 684.923Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -4.871.108 66.111İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9.050 -87.800İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.880.158 153.911Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)26 -131.550 -133.215Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 -3.893.326 1.593.272İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 -3.893.326 1.593.272Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 36.097 -142Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 -105.860 -118.001İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 -105.860 -118.001İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler59.384 -131.409Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.667.463 3.691.727Alınan Temettüler32 -1.136 -18.809Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -117.929 88.059YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-21.510 -1.082Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18-19 -22.646 -19.891Alınan Temettüler32 1.136 18.809FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI84.923 -9.256Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 10.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -10.000.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-38.309 -31.183Ödenen Faiz33 -1.081.900 -46.605Alınan Faiz1.205.132 68.532YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.723.115 3.750.639NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.723.115 3.750.639DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.207.627 750.579DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.484.512 4.501.218Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 29.016.332 36.164.919Finansal Yatırımlar7 1.298.715 4.781.770Ticari Alacaklar10 11.226.520 14.845.448İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 11.226.520 14.845.448Diğer Alacaklar11 16.184 15.239İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-37 4.530 13.580İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 11.654 1.659Peşin Ödenmiş Giderler26 146.672 15.449İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler146.672 15.449Diğer Dönen Varlıklar26 33.087 33.830İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar26 33.087 33.830ARA TOPLAM41.737.510 55.856.655TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR41.737.510 55.856.655DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 1.945.254 1.945.254Diğer Alacaklar11 7.086.566 2.216.403İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 7.086.566 2.216.403Maddi Duran Varlıklar18 73.814 57.204Kullanım Hakkı Varlıkları18 133.350 184.752Maddi Olmayan Duran Varlıklar24.955 27.031Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 24.955 27.031Peşin Ödenmiş Giderler26 327Ertelenmiş Vergi Varlığı35 144.552TOPLAM DURAN VARLIKLAR9.408.818 4.430.644TOPLAM VARLIKLAR51.146.328 60.287.299KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 180.998 219.307Ticari Borçlar10 34.894.953 43.217.800İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 34.894.953 43.217.800Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 104.570Diğer Borçlar11 74.087 248.420İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 74.087 248.420Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 15.088 117.929Kısa Vadeli Karşılıklar22 131.038 5.087Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 131.038 5.087ARA TOPLAM35.400.734 43.808.543TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER35.400.734 43.808.543UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar792.756 589.160Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 792.756 589.160Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 61.848TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER792.756 651.008TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER36.193.490 44.459.551ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar14.952.838 15.827.748Ödenmiş Sermaye2.887.787 2.887.787Sermaye Düzeltme Farkları11.073.704 11.073.704Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-196.874 -143.064Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.254.641 2.254.641Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-245.320 -2.258.575Net Dönem Karı veya Zararı-821.100 2.013.255TOPLAM ÖZKAYNAKLAR14.952.838 15.827.748TOPLAM KAYNAKLAR51.146.328 60.287.299Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 2.887.787 11.073.704 -108.521 2.254.641 -2.767.819 509.244 13.849.036 13.849.036Düzeltmelerden Sonraki Tutar2.887.787 11.073.704 -108.521 2.254.641 -2.767.819 509.244 13.849.036 13.849.036Transferler509.244 -509.244Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-6.613 120.614 114.001 114.001Dönem Karı (Zararı)120.614 120.614 120.614Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-6.613 -6.613 -6.613Dönem Sonu Bakiyeler2.887.787 11.073.704 -115.134 2.254.641 -2.258.575 120.614 13.963.037 13.963.037Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 2.887.787 11.073.704 -143.064 2.254.641 -2.258.575 2.013.255 15.827.748 15.827.748Düzeltmelerden Sonraki Tutar2.887.787 11.073.704 -143.064 2.254.641 -2.258.575 2.013.255 15.827.748 15.827.748Transferler2.013.255 -2.013.255Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-53.810 -821.100 -874.910 -874.910Dönem Karı (Zararı)-821.100 -821.100 -821.100Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-53.810 -53.810 -53.810Dönem Sonu Bakiyeler2.887.787 11.073.704 -196.874 2.254.641 -245.320 -821.100 14.952.838 14.952.838Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-821.100 2.013.255DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-53.810 -34.543Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 -67.263 -43.179Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler13.453 8.636Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi24 13.453 8.636Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-53.810 -34.543TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-874.910 1.978.712Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-874.910 1.978.712http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938600BIST