***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 304.950.338 365.249.901 137.347.732 177.999.508Satışların Maliyeti-302.805.153 -363.576.921 -136.716.236 -176.587.776TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.145.185 1.672.980 631.496 1.411.732BRÜT KAR (ZARAR)2.145.185 1.672.980 631.496 1.411.732Genel Yönetim Giderleri29-30 -2.805.779 -2.088.967 -1.329.636 -1.027.103Pazarlama Giderleri29-30 -303.554 -174.403 -109.895 -67.014Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 2.797 49.539 1.127 38.036Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -32.187 -32.186ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-961.351 -573.038 -806.908 323.465FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-961.351 -573.038 -806.908 323.465Finansman Gelirleri33 7.102.789 1.694.345 5.553.583 94.994Finansman Giderleri33 -3.886.976 -979.193 -1.493.253 -363.518SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.254.462 142.114 3.253.422 54.941Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35 -708.731 -64.606 -886.591 -98.047Dönem Vergi (Gideri) Geliri15.088Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-708.731 -64.606 -901.679 -98.047SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.545.731 77.508 2.366.831 -43.106DÖNEM KARI (ZARARI)1.545.731 77.508 2.366.831 -43.106Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.545.731 77.508 2.366.831 -43.106Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 0,53526000 0,02684000 0,81960000 -0,01493000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.736.321 -299.525Dönem Karı (Zararı)1.545.731 77.508Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.545.731 77.508Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.477.768 -51.692Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18-19 17.112 104.379Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler259.124 114.599Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 259.124 27.350Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 0 87.249Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-309.333 -483.997Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 -2.363.948 -607.437Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 2.054.615 123.440Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.153.402 148.721Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler7 -2.153.402 148.721Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 708.731 64.606İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.360.190 -59.557Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)1.391.160 2.203.090Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -5.825.587 -2.226.880İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-5.825.587 -2.226.880Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -784.220 -3.082.505İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11-37 -121.980 49.200İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-662.240 -3.131.705Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)26 -84.353 -97.830Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 878.364 3.339.593İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)878.364 3.339.593Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 56.739 8.424Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 -110.885 -63.307İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-110.885 -63.307İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler118.592 -140.142Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-4.292.227 -33.741Alınan Temettüler32 -301.761 -321.358Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -9.075 -32.070Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -133.258 -123.678 -123.678Dönem Sonu Bakiyeler2.887.787 11.073.704 -266.742 2.254.641 -245.320 1.545.731 17.249.801 17.249.801Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.545.731 77.508 2.366.831 -43.106DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-123.678 12.591 -69.868 19.204Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 -154.598 15.739 -87.335 24.005Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler24 30.920 -3.148 17.467 -4.801Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-123.678 12.591 -69.868 19.204TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.422.053 90.099 2.296.963 -23.902Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.422.053 90.099 2.296.963 -23.902http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958268BIST