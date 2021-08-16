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***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

16.08.2021 15:23



***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 304.950.338 365.249.901 137.347.732 177.999.508
Satışların Maliyeti
-302.805.153 -363.576.921 -136.716.236 -176.587.776
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.145.185 1.672.980 631.496 1.411.732
BRÜT KAR (ZARAR)
2.145.185 1.672.980 631.496 1.411.732
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -2.805.779 -2.088.967 -1.329.636 -1.027.103
Pazarlama Giderleri
29-30 -303.554 -174.403 -109.895 -67.014
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 2.797 49.539 1.127 38.036
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -32.187 -32.186
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-961.351 -573.038 -806.908 323.465
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-961.351 -573.038 -806.908 323.465
Finansman Gelirleri
33 7.102.789 1.694.345 5.553.583 94.994
Finansman Giderleri
33 -3.886.976 -979.193 -1.493.253 -363.518
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.254.462 142.114 3.253.422 54.941
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -708.731 -64.606 -886.591 -98.047
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15.088
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-708.731 -64.606 -901.679 -98.047
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.545.731 77.508 2.366.831 -43.106
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.545.731 77.508 2.366.831 -43.106
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.545.731 77.508 2.366.831 -43.106
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 0,53526000 0,02684000 0,81960000 -0,01493000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.736.321 -299.525
Dönem Karı (Zararı)
1.545.731 77.508
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.545.731 77.508
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.477.768 -51.692
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 17.112 104.379
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
259.124 114.599
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 259.124 27.350
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 0 87.249
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-309.333 -483.997
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -2.363.948 -607.437
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 2.054.615 123.440
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.153.402 148.721
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 -2.153.402 148.721
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 708.731 64.606
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.360.190 -59.557
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
1.391.160 2.203.090
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -5.825.587 -2.226.880
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.825.587 -2.226.880
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -784.220 -3.082.505
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11-37 -121.980 49.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-662.240 -3.131.705
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 -84.353 -97.830
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 878.364 3.339.593
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
878.364 3.339.593
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 56.739 8.424
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -110.885 -63.307
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-110.885 -63.307
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
118.592 -140.142
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.292.227 -33.741
Alınan Temettüler
32 -301.761 -321.358
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -9.075 -32.070
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -133.258 -123.678 -123.678
Dönem Sonu Bakiyeler
2.887.787 11.073.704 -266.742 2.254.641 -245.320 1.545.731 17.249.801 17.249.801


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.545.731 77.508 2.366.831 -43.106
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-123.678 12.591 -69.868 19.204
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -154.598 15.739 -87.335 24.005
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24 30.920 -3.148 17.467 -4.801
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-123.678 12.591 -69.868 19.204
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.422.053 90.099 2.296.963 -23.902
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.422.053 90.099 2.296.963 -23.902



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958268


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Yarım 1.543 1.583 -13,82  
Çeyrek 774 792 -6,91  
Gümüş.Ons 23,51 23,54 -0,23  
Gümüş Gr. 6,40 6,41 -0,10  
B. Petrol 69,38 69,38 -1,21  
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