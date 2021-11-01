***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 414.781.434 571.198.531 109.831.096 205.948.630Satışların Maliyeti28 -411.759.428 -569.080.766 -108.954.275 -205.503.845TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)28 3.022.006 2.117.765 876.821 444.785BRÜT KAR (ZARAR)3.022.006 2.117.765 876.821 444.785Genel Yönetim Giderleri29-30 -4.504.927 -3.238.395 -1.699.148 -1.149.428Pazarlama Giderleri29-30 -473.689 -311.338 -170.135 -136.935Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 3.283 262.509 486 212.970Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -230.249 -198.062ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.953.327 -1.399.708 -991.976 -826.670FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.953.327 -1.399.708 -991.976 -826.670Finansman Gelirleri33 6.411.901 2.342.364 -690.888 648.019Finansman Giderleri33 -5.437.086 -1.183.151 -1.550.110 -203.958SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-978.512 -240.495 -3.232.974 -382.609Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri170.073 28.477 878.804 93.083Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 170.073 28.477 878.804 93.083SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-808.439 -212.018 -2.354.170 -289.526DÖNEM KARI (ZARARI)-808.439 -212.018 -2.354.170 -289.526Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0Ana Ortaklık Payları-808.439 -212.018 -2.354.170 -289.526Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.831.965 -2.993.827Dönem Karı (Zararı)-808.439 -212.018Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-808.439 -212.018Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler59.210 -151.614Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18-19 201.277 155.532Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler285.573 139.110Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 285.573 9.918Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler22 129.192Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-429.703 -515.821Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 -3.815.842 -743.751Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 3.386.139 227.930Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler172.136 98.042Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler7 172.136 98.042Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 -170.073 -28.477İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.459.378 -2.363.380Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)645.557 613.070Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -2.831.233 -6.403.912İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -2.831.233 -6.403.912Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.227.321 -1.564.169İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.980İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.222.341 -1.564.169Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)26 -74.781 -53.393Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10 1.205.974 4.831.566İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.205.974 4.831.566Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 96 -142Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-47.156 -64.149İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-47.156 -64.149İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-130.514 277.749Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-3.208.607 -2.727.012Alınan Temettüler32 -302.963 -322.389Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler24 -202.466 -32.070Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -117.929 87.644YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI182.429 300.698Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18-19 -120.534 -21.691Alınan Temettüler32 302.963 322.389FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI296.771 3.598.330Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 27.000.000 3.200.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -27.000.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-132.932 -117.491Ödenen Faiz33 -3.386.139 -227.930Alınan Faiz3.815.842 743.751YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.352.765 905.201NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.352.765 905.201DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 4.207.627 750.579DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 854.862 1.655.780Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 22.141.037 36.164.919Finansal Yatırımlar7 3.964.077 4.781.770Ticari Alacaklar10 17.676.681 14.845.448İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 17.676.681 14.845.448Diğer Alacaklar11 20.219 15.239İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-37 18.560 13.580İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 1.659 1.659Peşin Ödenmiş Giderler26 87.251 15.449Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar35 15.329 0Diğer Dönen Varlıklar26 50.890 33.830ARA TOPLAM43.955.484 55.856.655TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR43.955.484 55.856.655DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 1.945.254 1.945.254Diğer Alacaklar11 3.438.744 2.216.403İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 3.438.744 2.216.403Maddi Duran Varlıklar18 120.831 57.204Kullanım Hakkı Varlıkları18 46.421 184.752Maddi Olmayan Duran Varlıklar54.102 27.031Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 54.102 27.031Peşin Ödenmiş Giderler26 2.979 0Ertelenmiş Vergi Varlığı35 121.838 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.730.169 4.430.644TOPLAM VARLIKLAR49.685.653 60.287.299KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 86.375 219.307Ticari Borçlar33.747.182 43.217.800İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 33.747.182 43.217.800Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 96 0Diğer Borçlar201.264 248.420İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 201.264 248.420Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 0 117.929Kısa Vadeli Karşılıklar22 0 5.087Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar22 0 5.087ARA TOPLAM34.034.917 43.808.543TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER34.034.917 43.808.543UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar685.880 589.160Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 685.880 589.160Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 61.848TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER685.880 651.008TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER34.720.797 44.459.551ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar14.964.856 15.827.748Ödenmiş Sermaye2.887.787 2.887.787Sermaye Düzeltme Farkları11.073.704 11.073.704Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-197.517 -143.064Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.254.641 2.254.641Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-245.320 -2.258.575Net Dönem Karı veya Zararı-808.439 2.013.255Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR14.964.856 15.827.748TOPLAM KAYNAKLAR49.685.653 60.287.299Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 2.887.787 11.073.704 -108.521 2.254.641 -2.767.819 509.244 13.849.036 13.849.036Düzeltmelerden Sonraki Tutar2.887.787 11.073.704 -108.521 2.254.641 -2.767.819 509.244 13.849.036 13.849.036Transferler509.244 -509.244Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)47.554 -212.018 -164.464 -164.464Dönem Karı (Zararı)-212.018 -212.018 -212.018Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)47.554 47.554 47.554Dönem Sonu Bakiyeler27 2.887.797 11.073.704 -60.967 2.254.641 -2.258.575 -212.018 13.684.572 13.684.572Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 2.887.787 11.073.704 -143.064 2.254.641 -2.258.575 2.013.255 15.827.748 15.827.748Düzeltmelerden Sonraki Tutar2.887.787 11.073.704 -143.064 2.254.641 -2.258.575 2.013.255 15.827.748 15.827.748Transferler2.013.255 -2.013.255Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-54.453 -808.439 -862.892 -862.892Dönem Karı (Zararı)-808.439 -808.439 -808.439Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-54.453 -54.453 -54.453Dönem Sonu Bakiyeler27 2.887.787 11.073.704 -197.517 -197.517 2.254.641 -245.320 -808.439 14.964.856 14.964.856Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-808.439 -212.018 -2.354.170 -289.526DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-54.453 47.554 69.225 34.963Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-68.066 59.443 86.531 43.704Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler13.613 -11.889 -17.306 -8.741Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi13.613 -11.889 -17.306 -8.741Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-54.453 47.554 69.225 34.963TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-862.892 -164.464 -2.284.945 -254.563Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-862.892 -164.464 -2.284.945 -254.563http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973362BIST