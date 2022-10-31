***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 331.436.751 414.781.434 97.378.919 109.831.096Satışların Maliyeti28 -323.190.556 -411.759.428 -93.727.311 -108.954.275TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.246.195 3.022.006 3.651.608 876.821BRÜT KAR (ZARAR)8.246.195 3.022.006 3.651.608 876.821Genel Yönetim Giderleri29-30 -6.861.462 -4.504.927 -2.899.743 -1.699.148Pazarlama Giderleri29-30 -1.226.204 -473.689 -498.181 -170.135Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 130.414 3.283 116.021 486ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)288.943 -1.953.327 369.705 -991.976Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 603.381 34.216FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)892.324 -1.953.327 403.921 -991.976Finansman Gelirleri33 2.082.172 6.411.901 557.155 -690.888Finansman G0.110SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-186.011 -978.512 330.965 -3.232.974Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri281.112 170.073 11.753 878.804Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri281.112 170.073 11.753 878.804SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)işkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 699.802 285.573Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler588.294 -429.703Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler33 -300.065 -3.815.842Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 888.359 3.386.139Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler573.997 172.136Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler7 573.997 172.136Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 -281.112 -4.294.160 -1.227.321İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-20.580 -4.980İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.273.580 -1.222.341Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)26 -161.656 -74.781Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler13.407.289 1.205.974İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)13.407.289 1.205.974Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 6.725 96Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler33.483 -47.156İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)145 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)33.338 -47.156İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-389.534 -130.514Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.908.101 -3.208.607Ödenen Temettüler-533.698 -302.963Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-195.177 -202.466Vergi İadeleri (Ödemeleri)-117.929YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI5.499.634 182.429Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18-19 -34.064 -120.534Alınan Temettüler32 533.698 302.963Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)5.000.000 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.634.918 296.771Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri81.280.000 27.000.000Kredilerden Nakit 8 81.280.000 27.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-83.180.000 -27.000.000Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -83.180.000 -27.000.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-146.624 -132.932Ödenen Faiz33 -888.359 -3.386.139Alınan Faiz300.065 3.815.842YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.043.942 -3.352.765NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.043.942 -3.352.765DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ741.500 4.207.627DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7.785.442 854.862Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 35.319.803 15.443.283Finansal Yatırımlar7 362.138 2.795.374Ticari Alacaklar10 27.054.738 19.881.685İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 27.054.738 19.881.685Diğer Alacaklar11 49.179 28.599İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11-37 31.880 11.300İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 17.299 17.299Peşin Ödenmiş Giderler26 164.635 2.979İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler26 164.635 2.979Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar35 15.975 0Diğer Dönen Varlıklar26 47.354 63.822İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar26 47.354 63.822ARA TOPLAM63.013.822 38.215.742TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR63.013.822 38.215.742DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 2.287.571 1.945.254Diğer Alacaklar11 6.383.068 2.109.488İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 6.383.068 2.109.488Maddi Duran Varlıklar18 136.469 136.027Kullanım Hakkı Varlıkları18 680.823 863.977Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 115.782 141.222Ertelenmiş Vergi Varlığı35 614.656 244.238TOPLAM DURAN VARLIKLAR10.218.369 5.440.206TOPLAM VARLIKLAR73.232.191 43.655.948KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 289.374 2.146.280Ticari Borçlar10 51.975.687 25.724.834İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 51.975.687 25.724.834Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 6.725 0Diğer Borçlar11 365.892 332.409İlişkili Taraflara Diğer Borçlar11-37 145 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 365.747 332.409ARA TOPLAM52.637.678 28.203.523TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER52.637.678 28.203.523UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 427.979 617.697Uzun Vadeli Karşılıklar24 1.221.924 627.993Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 1.221.924 627.993TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.649. 1.245.690TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER54.287.581 29.449.213ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar18.944.610 14.206.735Ödenmiş Sermaye12.887.787 2.887.787Sermaye Düzeltme Farkları6.073.704 11.073.704Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-411.627 -54.401Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.254.641 2.254.641Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-1.954.996 -245.320Net Dönem Karı veya Zararı95.101 -1.709.676TOPLAM ÖZKAYNAKLAR18.944.610 14.206.735TOPLAM KAYNAKLAR73.232.191 43.655.948Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 2.887.787 11.073.704 -143.064 -143.064 -143.064 2.254.641 -2.258.575 2.013.255 -245.320 15.827.748 15.827.748Düzeltmelerden Sonraki Tutar27 2.887.787 11.073.704 -143.064 -143.064 -143.064 2.254.641 -2.258.575 2.013.255 -245.320 15.827.848 15.827.848Transferler2.013.255 -2.013.255Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-54.453 -54.453 -54.453 -808.439 -808.439 -862.892 -862.892Dönem Karı (Zararı)-808.439 -808.439 -808.439 -808.439Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-54.453 -54.453 -54.453 -54.453 -54.453Dönem Sonu Bakiyeler27 2.887.787 11.073.704 -197.517 -197.517 -197.517 2.254.641 -245.320 -808.439 -1.053.759 14.964.856 14.964.856Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 2.887.787 11.073.704 -54.401 -54.401 -54.401 2.254.641 -245.320 -1.709.676 -1.954.996 14.206.735 14.206.735Düzeltmelerden Sonraki Tutar27 2.887.787 11.073.704 -54.401 -54.401 -54.401 2.254.641 -245.320 -1.709.676 -1.954.996 14.206.735 14.206.735Transferler-1.709.676 1.709.676Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-357.226 -357.226 -357.226 95.101 95.101 -262.125 -262.125Dönem Karı (Zararı)95.101 95.101 95.101 95.101Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-357.226 -357.226 -357.226 -357.226 -357.226Sermaye Arttırımı10.000.000 -5.000.000 5.000.000 5.000.000Dönem Sonu Bakiyeler27 12.887.787 6.073.704 -411.627 -411.627 -411.627 2.254.641 -1.954.996 95.101 -1.859.895 18.944.610 18.944.610Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)95.101 -808.439 342.718 -2.354.170DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-357.226 -54.453 -106.732 69.225Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 -446.533 -68.066 -133.415 86.531Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler24 89.307 13.613 26.683 -17.306Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi24 89.307 13.613 26.683 -17.306 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-357.226 -54.453 -106.732 69.225TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-262.125 -862.892 235.986 -2.284.945Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-262.125 -862.892 235.986 -2.284.945http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075202BIST