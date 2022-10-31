***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
31.10.2022 11:13
***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 331.436.751 414.781.434 97.378.919 109.831.096
Satışların Maliyeti
28 -323.190.556 -411.759.428 -93.727.311 -108.954.275
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.246.195 3.022.006 3.651.608 876.821
BRÜT KAR (ZARAR)
8.246.195 3.022.006 3.651.608 876.821
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -6.861.462 -4.504.927 -2.899.743 -1.699.148
Pazarlama Giderleri
29-30 -1.226.204 -473.689 -498.181 -170.135
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 130.414 3.283 116.021 486
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
288.943 -1.953.327 369.705 -991.976
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 603.381 34.216
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
892.324 -1.953.327 403.921 -991.976
Finansman Gelirleri
33 2.082.172 6.411.901 557.155 -690.888
Finansman G0.110
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-186.011 -978.512 330.965 -3.232.974
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
281.112 170.073 11.753 878.804
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
281.112 170.073 11.753 878.804
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
işkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 699.802 285.573
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
588.294 -429.703
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -300.065 -3.815.842
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 888.359 3.386.139
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
573.997 172.136
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 573.997 172.136
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -281.112 -4.294.160 -1.227.321
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-20.580 -4.980
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.273.580 -1.222.341
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 -161.656 -74.781
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.407.289 1.205.974
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
13.407.289 1.205.974
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 6.725 96
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
33.483 -47.156
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
145 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
33.338 -47.156
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-389.534 -130.514
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.908.101 -3.208.607
Ödenen Temettüler
-533.698 -302.963
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-195.177 -202.466
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-117.929
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
5.499.634 182.429
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -34.064 -120.534
Alınan Temettüler
32 533.698 302.963
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5.000.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.634.918 296.771
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
81.280.000 27.000.000
Kredilerden Nakit 8 81.280.000 27.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-83.180.000 -27.000.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -83.180.000 -27.000.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-146.624 -132.932
Ödenen Faiz
33 -888.359 -3.386.139
Alınan Faiz
300.065 3.815.842
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.043.942 -3.352.765
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.043.942 -3.352.765
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
741.500 4.207.627
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.785.442 854.862
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 35.319.803 15.443.283
Finansal Yatırımlar
7 362.138 2.795.374
Ticari Alacaklar
10 27.054.738 19.881.685
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 27.054.738 19.881.685
Diğer Alacaklar
11 49.179 28.599
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 31.880 11.300
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 17.299 17.299
Peşin Ödenmiş Giderler
26 164.635 2.979
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
26 164.635 2.979
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 15.975 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 47.354 63.822
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 47.354 63.822
ARA TOPLAM
63.013.822 38.215.742
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
63.013.822 38.215.742
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 2.287.571 1.945.254
Diğer Alacaklar
11 6.383.068 2.109.488
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 6.383.068 2.109.488
Maddi Duran Varlıklar
18 136.469 136.027
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 680.823 863.977
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 115.782 141.222
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 614.656 244.238
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.218.369 5.440.206
TOPLAM VARLIKLAR
73.232.191 43.655.948
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 289.374 2.146.280
Ticari Borçlar
10 51.975.687 25.724.834
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 51.975.687 25.724.834
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 6.725 0
Diğer Borçlar
11 365.892 332.409
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 145 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 365.747 332.409
ARA TOPLAM
52.637.678 28.203.523
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
52.637.678 28.203.523
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 427.979 617.697
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 1.221.924 627.993
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 1.221.924 627.993
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.649. 1.245.690
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
54.287.581 29.449.213
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18.944.610 14.206.735
Ödenmiş Sermaye
12.887.787 2.887.787
Sermaye Düzeltme Farkları
6.073.704 11.073.704
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-411.627 -54.401
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.254.641 2.254.641
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.954.996 -245.320
Net Dönem Karı veya Zararı
95.101 -1.709.676
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
18.944.610 14.206.735
TOPLAM KAYNAKLAR
73.232.191 43.655.948
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 2.887.787 11.073.704 -143.064 -143.064 -143.064 2.254.641 -2.258.575 2.013.255 -245.320 15.827.748 15.827.748
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
27 2.887.787 11.073.704 -143.064 -143.064 -143.064 2.254.641 -2.258.575 2.013.255 -245.320 15.827.848 15.827.848
Transferler
2.013.255 -2.013.255
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-54.453 -54.453 -54.453 -808.439 -808.439 -862.892 -862.892
Dönem Karı (Zararı)
-808.439 -808.439 -808.439 -808.439
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-54.453 -54.453 -54.453 -54.453 -54.453
Dönem Sonu Bakiyeler
27 2.887.787 11.073.704 -197.517 -197.517 -197.517 2.254.641 -245.320 -808.439 -1.053.759 14.964.856 14.964.856
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 2.887.787 11.073.704 -54.401 -54.401 -54.401 2.254.641 -245.320 -1.709.676 -1.954.996 14.206.735 14.206.735
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
27 2.887.787 11.073.704 -54.401 -54.401 -54.401 2.254.641 -245.320 -1.709.676 -1.954.996 14.206.735 14.206.735
Transferler
-1.709.676 1.709.676
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-357.226 -357.226 -357.226 95.101 95.101 -262.125 -262.125
Dönem Karı (Zararı)
95.101 95.101 95.101 95.101
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-357.226 -357.226 -357.226 -357.226 -357.226
Sermaye Arttırımı
10.000.000 -5.000.000 5.000.000 5.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
27 12.887.787 6.073.704 -411.627 -411.627 -411.627 2.254.641 -1.954.996 95.101 -1.859.895 18.944.610 18.944.610
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
95.101 -808.439 342.718 -2.354.170
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-357.226 -54.453 -106.732 69.225
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -446.533 -68.066 -133.415 86.531
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24 89.307 13.613 26.683 -17.306
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 89.307 13.613 26.683 -17.306 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-357.226 -54.453 -106.732 69.225
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-262.125 -862.892 235.986 -2.284.945
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-262.125 -862.892 235.986 -2.284.945
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075202
BIST