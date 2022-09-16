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***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.09.2022 14:09
***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Acar Menkul Değerler A.Ş. ''Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti'' işlemlerini yürütmek üzere gerekli olan Yetki Belgesi'ni 06.09.2022 tarihi itibari ile almıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063547


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BIST En Aktif Hisseler15:31
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IZFAS 3,63 15.254.938 % 10,00  
ALMAD 3,53 23.054.025 % 9,97  
EMNIS 56,85 230.944 % 9,96  
OZRDN 20,34 15.543.730 % 9,95  
FRIGO 5,65 106.736.586 % 9,92  
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15:31 Alış Satış %  
Dolar 18,2744 18,2885 % 0,13  
Euro 18,2302 18,2472 % -0,10  
Sterlin 20,7399 20,8439 % -0,72  
Frank 18,9154 19,0294 % -0,04  
Riyal 4,8487 4,8730 % -0,01  
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15:31 Alış Satış %  
Altın Ons 1.663 1.663 -1,68  
Altın Gr. 977 977 -0,68  
Cumhuriyet 6.621 6.722 -64,00  
Tam 6.641 6.706 -6,00  
Yarım 3.236 3.278 -3,00  
Çeyrek 1.623 1.639 -2,00  
Gümüş.Ons 19,07 19,10 -0,09  
Gümüş Gr. 11,18 11,20 -0,07  
B. Petrol 91,65 91,65 0,79  
Seans Raporu 15:31
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