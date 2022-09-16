***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAcar Menkul Değerler A.Ş. ''Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti'' işlemlerini yürütmek üzere gerekli olan Yetki Belgesi'ni 06.09.2022 tarihi itibari ile almıştır.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063547BIST