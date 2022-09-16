***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.09.2022 14:09
***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Acar Menkul Değerler A.Ş. ''Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti'' işlemlerini yürütmek üzere gerekli olan Yetki Belgesi'ni 06.09.2022 tarihi itibari ile almıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063547
BIST
15:313.372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 8,94
|Açılış
|: 3.350
|
|Önceki Kapanış
|: 3.363
|
3.399
En Düşük
3.318
15:3118,2885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0232
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4030
|
18,2950
En Düşük
18,2446
15:3118,2472
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0179
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,3107
En Düşük
18,1814
15:31977,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,01
|Açılış
|: 977,95
|
|Önceki Kapanış
|: 977,94
|
980,18
En Düşük
971,99
BIST En Aktif Hisseler15:31
|IZFAS
|3,63
|15.254.938
|% 10,00
|
|ALMAD
|3,53
|23.054.025
|% 9,97
|
|EMNIS
|56,85
|230.944
|% 9,96
|
|OZRDN
|20,34
|15.543.730
|% 9,95
|
|FRIGO
|5,65
|106.736.586
|% 9,92
|
|NTHOL
|10,73
|16.493.598
|% -9,98
|
|VAKBN
|10,39
|74.269.143
|% -9,97
|
|ATSYH
|114,70
|2.000.253
|% -9,97
|
|HALKB
|9,94
|2.652.818.169
|% -9,96
|
|ISGYO
|17,08
|56.928.648
|% -9,96
|
|AKBNK
|12,13
|5.289.115.259
|% -5,09
|
|ISCTR
|8,74
|4.916.042.172
|% -4,59
|
|YKBNK
|7,23
|4.464.959.889
|% 2,12
|
|ASELS
|35,04
|4.324.331.992
|% 3,48
|
|GARAN
|21,86
|3.821.975.505
|% -8,76
|
|YKBNK
|7,23
|4.464.959.889
|% 2,12
|
|ISCTR
|8,74
|4.916.042.172
|% -4,59
|
|EKGYO
|4,23
|2.043.401.539
|% 6,28
|
|AKBNK
|12,13
|5.289.115.259
|% -5,09
|
|HALKB
|9,94
|2.652.818.169
|% -9,96
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2744
|18,2885
|% 0,13
|
|Euro
|18,2302
|18,2472
|% -0,10
|
|Sterlin
|20,7399
|20,8439
|% -0,72
|
|Frank
|18,9154
|19,0294
|% -0,04
|
|Riyal
|4,8487
|4,8730
|% -0,01
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|-1,68
|
|Altın Gr.
|977
|977
|-0,68
|
|Cumhuriyet
|6.621
|6.722
|-64,00
|
|Tam
|6.641
|6.706
|-6,00
|
|Yarım
|3.236
|3.278
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.639
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,07
|19,10
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,20
|-0,07
|
|B. Petrol
|91,65
|91,65
|0,79
|
Seans Raporu
15:31
daha fazla
-
15:45KIMMR
Yüzde 7.72 oranında artışla 10.05 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 941, 790 adet işlem
-
15:44TMSN
Yüzde 5.64 oranında artışla 69.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 351, 703 adet işlem
-
15:43XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 33 artarak (% 0.11 ) 2, 994
-
15:43
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IZFAS, FRIGO, OZRDN, ALMAD, EMNIS, MERKO
-
15:43
Tabandan işlem gören hisse senetleri : NTHOL, VAKBN, TSKB, SKBNK, HALKB, HKTM, ISGYO, ATSYH