***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAcar Menkul Değerler A.Ş. ''Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti'' Yetki Belgesi'ne istinaden Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri ekte sunulmuştur. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063566BIST