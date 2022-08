***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 12.887.787Ortaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)ABDULLAH ACAR 9.663.636,33 TRY 74,98HÜSEYİN CEMAL ACAR 2.577.557,29 TRY 20MİNE ACAR BORA 646580 TRY 5,017ABDULKADİR TUNCAY BORA 4,46 TRY 0,00003MÜJDAT ECE 4,46 TRY 0,00003ÖMÜR ERTİRYAKİ 4,46 TRY 0,00003TOPLAM 12887787 TRY 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052253BIST