***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.08.2022 12:27
***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 12.887.787
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
ABDULLAH ACAR 9.663.636,33 TRY 74,98
HÜSEYİN CEMAL ACAR 2.577.557,29 TRY 20
MİNE ACAR BORA 646580 TRY 5,017
ABDULKADİR TUNCAY BORA 4,46 TRY 0,00003
MÜJDAT ECE 4,46 TRY 0,00003
ÖMÜR ERTİRYAKİ 4,46 TRY 0,00003
TOPLAM 12887787 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052253
BIST
13:512.729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 4,87
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.739
En Düşük
2.707
13:5117,9675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0580
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9790
En Düşük
17,8915
13:5118,3921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0178
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,3517
13:511.030,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,93
|Açılış
|: 1.030,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.030,30
BIST En Aktif Hisseler13:51
|OBASE
|13,97
|4.975.904
|% 10,00
|
|YUNSA
|39,48
|34.691.007
|% 9,97
|
|MIATK
|41,54
|67.091.709
|% 9,95
|
|MEPET
|3,43
|17.713.842
|% 9,94
|
|RODRG
|23,28
|5.471.410
|% 9,50
|
|ASUZU
|297,00
|89.367.057
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,49
|11.613.883
|% -9,84
|
|KZBGY
|42,22
|20.741.354
|% -9,36
|
|KRPLS
|7,72
|683.478.360
|% -6,54
|
|AKSUE
|32,78
|16.444.865
|% -5,10
|
|THYAO
|55,70
|1.945.249.389
|% 0,72
|
|SISE
|23,62
|900.753.520
|% -0,59
|
|ASELS
|23,64
|762.524.902
|% 1,11
|
|SASA
|49,72
|740.974.574
|% -0,66
|
|ODAS
|4,28
|707.057.480
|% 3,88
|
|SKBNK
|2,17
|475.544.664
|% 7,96
|
|TSKB
|3,18
|613.017.344
|% 2,25
|
|ODAS
|4,28
|707.057.480
|% 3,88
|
|DOHOL
|4,14
|664.602.865
|% 3,50
|
|ZOREN
|2,42
|307.327.250
|% 2,54
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9403
|17,9675
|% 0,32
|
|Euro
|18,3748
|18,3921
|% 0,10
|
|Sterlin
|21,7119
|21,8208
|% -0,03
|
|Frank
|18,7272
|18,8400
|% 0,24
|
|Riyal
|4,7651
|4,7890
|% 0,26
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-5,14
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|-1,18
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|3,00
|
|Tam
|6.898
|6.950
|-40,00
|
|Yarım
|3.361
|3.398
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.686
|1.698
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|20,05
|20,08
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,57
|-0,06
|
|B. Petrol
|93,81
|93,81
|-0,31
|