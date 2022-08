***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)ABDULLAH ACAR 9.663.636,33 TRY 74,98HÜSEYİN CEMAL ACAR 2.577.557,29 TRY 20MİNE ACAR 646580 TRY 5,017ABDULKADİR TUNCAY BORA 4,46 TRY 0,00003MÜJDAT ECE 4,46 TRY 0,00003ÖMÜR ERTİRYAKİ 4,46 TRY 0,00003TOPLAM 12887787 TRY 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052268BIST