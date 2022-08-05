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***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.08.2022 13:10
***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
ABDULLAH ACAR 9.663.636,33 TRY 74,98
HÜSEYİN CEMAL ACAR 2.577.557,29 TRY 20
MİNE ACAR 646580 TRY 5,017
ABDULKADİR TUNCAY BORA 4,46 TRY 0,00003
MÜJDAT ECE 4,46 TRY 0,00003
ÖMÜR ERTİRYAKİ 4,46 TRY 0,00003
TOPLAM 12887787 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052268


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BIST En Aktif Hisseler13:16
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OBASE 13,97 4.837.546 % 10,00  
YUNSA 39,48 34.626.299 % 9,97  
MIATK 41,54 66.800.846 % 9,95  
MEPET 3,43 17.430.081 % 9,94  
RODRG 23,34 5.167.384 % 9,78  
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13:16 Alış Satış %  
Dolar 17,9570 17,9615 % 0,29  
Euro 18,3804 18,3954 % 0,11  
Sterlin 21,7340 21,8429 % 0,07  
Frank 18,7357 18,8485 % 0,28  
Riyal 4,7659 4,7898 % 0,27  
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13:16 Alış Satış %  
Altın Ons 1.787 1.787 -4,60  
Altın Gr. 1.032 1.032 0,46  
Cumhuriyet 6.876 6.980 3,00  
Tam 6.909 6.958 -32,00  
Yarım 3.366 3.402 -16,00  
Çeyrek 1.688 1.700 -8,00  
Gümüş.Ons 20,06 20,09 -0,10  
Gümüş Gr. 11,57 11,59 -0,04  
B. Petrol 94,33 94,33 0,21  
Seans Raporu 13:16
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