***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.09.2022 15:53
***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Menkul kıymetler aracılık faaliyetleri (borsa aracılığı ve vadeli işlemler dahil)
Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti
NACE Kodu:66.12.01
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063570
BIST
15:553.375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 12,24
|Açılış
|: 3.350
|
|Önceki Kapanış
|: 3.363
|
3.399
En Düşük
3.318
15:5518,2837
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0184
|Açılış
|: 18,4880
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4030
|
18,2950
En Düşük
18,2446
15:5518,2240
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0411
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,3107
En Düşük
18,1814
15:55976,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,89
|Açılış
|: 976,05
|
|Önceki Kapanış
|: 977,94
|
980,18
En Düşük
971,99
BIST En Aktif Hisseler15:54
|IZFAS
|3,63
|15.255.305
|% 10,00
|
|ALMAD
|3,53
|23.077.164
|% 9,97
|
|EMNIS
|56,85
|230.944
|% 9,96
|
|OZRDN
|20,34
|16.167.964
|% 9,95
|
|FRIGO
|5,65
|109.683.145
|% 9,92
|
|NTHOL
|10,73
|16.975.912
|% -9,98
|
|VAKBN
|10,39
|74.631.453
|% -9,97
|
|ATSYH
|114,70
|2.000.253
|% -9,97
|
|HALKB
|9,94
|2.654.705.875
|% -9,96
|
|ISGYO
|17,08
|57.001.033
|% -9,96
|
|AKBNK
|12,14
|5.404.282.052
|% -5,01
|
|ISCTR
|8,78
|5.083.726.254
|% -4,15
|
|YKBNK
|7,22
|4.544.166.772
|% 1,98
|
|ASELS
|35,04
|4.533.595.668
|% 3,48
|
|GARAN
|21,94
|3.943.081.585
|% -8,43
|
|YKBNK
|7,22
|4.544.166.772
|% 1,98
|
|ISCTR
|8,78
|5.083.726.254
|% -4,15
|
|EKGYO
|4,34
|2.344.912.641
|% 9,05
|
|AKBNK
|12,14
|5.404.282.052
|% -5,01
|
|HALKB
|9,94
|2.654.705.875
|% -9,96
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2679
|18,2953
|% 0,16
|
|Euro
|18,2107
|18,2219
|% -0,24
|
|Sterlin
|20,7451
|20,8492
|% -0,69
|
|Frank
|18,9129
|19,0269
|% -0,06
|
|Riyal
|4,8519
|4,8762
|% 0,06
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.662
|-3,28
|
|Altın Gr.
|977
|977
|-1,11
|
|Cumhuriyet
|6.621
|6.722
|-64,00
|
|Tam
|6.638
|6.704
|-8,00
|
|Yarım
|3.235
|3.277
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.639
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,01
|19,04
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,20
|-0,07
|
|B. Petrol
|91,68
|91,68
|0,82
|
Seans Raporu
15:54
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-
16:09ULUFA
Yüzde 7.84 oranında artışla 5.64 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 124, 492 adet işlem
-
16:08XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 99 artarak (% 0.74 ) 3, 679
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16:08XU100
Endeks 3, 377 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 42 üstünde . İşlem hacmi 52, 642.00 milyon TL de
-
16:08ULUFA
Yüzde 7.65 oranında artışla 5.63 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 123, 103 adet işlem
-
16:07TRCAS
Yüzde 8.22 oranında artışla 15.41 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 969, 398 adet işlem