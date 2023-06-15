***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.06.2023 14:38
***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
HÜSEYİN CEMAL ACAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici GENEL MÜDÜR 20
MİNE ACAR BORA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Y.K. ÜYESİ Y.K. ÜYESİ 5,01
BERRİN ÖZGEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 0
ÖMÜR ERTİRYAKİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi BORSA İŞLEMLER MÜDÜRÜ 0
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HÜSEYİN CEMAL ACAR Genel Müdür Yönetici GENEL MÜDÜR Y.K. ÜYESİ
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
HÜSEYİN CEMAL ACAR YÖNETİM KURULU ÜYESİ ve GENEL MÜDÜR
MİNE ACAR BORA YÖNETİM KURULU ÜYESİ
ÖMÜR ERTİRYAKİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
BERRİN ÖZGEN YÖNETİM KURULU ÜYESİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158940
BIST
17:495.473
En Düşük
|Değişim
|: 2,10%
|| 112,54
|Açılış
|: 5.398
|
|Önceki Kapanış
|: 5.361
|
5.378
En Yüksek
5.476
17:4923,6750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1045
|Açılış
|: 23,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5300
|
23,6758
En Düşük
23,4435
17:4925,8658
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,3656
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
25,8727
En Düşük
25,3574
17:491.488,55
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 18,13
|Açılış
|: 1.488,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.470,42
|
1.491,77
En Düşük
1.462,50
BIST En Aktif Hisseler17:49
|EUHOL
|1,98
|49.532.495
|% 10,00
|
|KLKIM
|53,90
|57.744.334
|% 10,00
|
|OSTIM
|3,85
|72.229.059
|% 10,00
|
|RHEAG
|5,94
|14.822.067
|% 10,00
|
|VKFYO
|21,02
|20.029.281
|% 9,99
|
|IHAAS
|152,40
|43.505.857
|% -9,98
|
|BURVA
|70,85
|134.619.501
|% -9,97
|
|BURCE
|158,10
|34.353.331
|% -9,97
|
|AYCES
|131,30
|183.811.948
|% -7,79
|
|AVOD
|3,26
|182.538.546
|% -7,12
|
|THYAO
|183,30
|6.734.144.910
|% 0,22
|
|SASA
|56,50
|4.715.170.987
|% 2,82
|
|AKBNK
|19,05
|4.127.133.667
|% 3,70
|
|YKBNK
|12,67
|3.616.640.812
|% 4,80
|
|ISCTR
|13,67
|3.012.524.467
|% 3,25
|
|YKBNK
|12,67
|3.616.640.812
|% 4,80
|
|ISCTR
|13,67
|3.012.524.467
|% 3,25
|
|AKBNK
|19,05
|4.127.133.667
|% 3,70
|
|ZOREN
|3,03
|621.521.872
|% 5,58
|
|EKGYO
|7,17
|797.178.872
|% 0,99
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6697
|23,6750
|% 0,44
|
|Euro
|25,8484
|25,8658
|% 1,43
|
|Sterlin
|30,0867
|30,2376
|% 1,18
|
|Frank
|26,3823
|26,5412
|% 1,33
|
|Riyal
|6,2922
|6,3238
|% 0,47
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|10,69
|
|Altın Gr.
|1.489
|1.489
|18,48
|
|Cumhuriyet
|9.776
|9.924
|-78,00
|
|Tam
|9.722
|9.987
|-68,26
|
|Yarım
|4.763
|4.877
|22,00
|
|Çeyrek
|2.381
|2.438
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,63
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|18,11
|18,12
|-0,00
|
|B. Petrol
|74,45
|74,45
|1,25
|