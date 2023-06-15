***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)HÜSEYİN CEMAL ACAR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici GENEL MÜDÜR 20MİNE ACAR BORA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Y.K. ÜYESİ Y.K. ÜYESİ 5,01BERRİN ÖZGEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 0ÖMÜR ERTİRYAKİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi BORSA İŞLEMLER MÜDÜRÜ 0Yönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerHÜSEYİN CEMAL ACAR Genel Müdür Yönetici GENEL MÜDÜR Y.K. ÜYESİSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviHÜSEYİN CEMAL ACAR YÖNETİM KURULU ÜYESİ ve GENEL MÜDÜRMİNE ACAR BORA YÖNETİM KURULU ÜYESİÖMÜR ERTİRYAKİ YÖNETİM KURULU ÜYESİBERRİN ÖZGEN YÖNETİM KURULU ÜYESİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158940BIST