***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 47.000.000Ortaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)ABDULLAH ACAR 36.641.962,60 TRY 77,961HÜSEYİN CEMAL ACAR 7.999.999,60 TRY 17,021MİNE ACAR 2357989 TRY 5,017ABDULKADİR TUNCAY BORA 16,27 TRY 0,00003MÜJDAT ECE 16,27 TRY 0,00003ÖMÜR ERTİRYAKİ 16,27 TRY 0,00003TOPLAM 47000000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviHÜSEYİN CEMAL ACAR YÖNETİM KURULU ÜYESİ ve GENEL MÜDÜRMİNE ACAR YÖNETİM KURULU ÜYESİÖMÜR ERTİRYAKİ YÖNETİM KURULU ÜYESİBERRİN ÖZGEN YÖNETİM KURULU ÜYESİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183333BIST