***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.08.2023 09:46
***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 47.000.000
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
ABDULLAH ACAR 36.641.962,60 TRY 77,961
HÜSEYİN CEMAL ACAR 7.999.999,60 TRY 17,021
MİNE ACAR 2357989 TRY 5,017
ABDULKADİR TUNCAY BORA 16,27 TRY 0,00003
MÜJDAT ECE 16,27 TRY 0,00003
ÖMÜR ERTİRYAKİ 16,27 TRY 0,00003
TOPLAM 47000000 TRY 100
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
HÜSEYİN CEMAL ACAR YÖNETİM KURULU ÜYESİ ve GENEL MÜDÜR
MİNE ACAR YÖNETİM KURULU ÜYESİ
ÖMÜR ERTİRYAKİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
BERRİN ÖZGEN YÖNETİM KURULU ÜYESİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183333
BIST