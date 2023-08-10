***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.08.2023 10:02
***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
HÜSEYİN CEMAL ACAR GENEL MÜDÜR 17.02
MİNE ACAR BORA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Y.K. ÜYESİ Y.K. ÜYESİ 5,01
BERRİN ÖZGEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 0
ÖMÜR ERTİRYAKİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi BORSA İŞLEMLER MÜDÜRÜ 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183347
BIST
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11:267.686
En Düşük
|Değişim
|: 1,12%
|| 85,45
|Açılış
|: 7.652
|
|Önceki Kapanış
|: 7.601
|
7.647
En Yüksek
7.704
11:2627,0414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0513
|Açılış
|: 27,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0431
En Düşük
26,4619
11:2629,8589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,2269
|Açılış
|: 29,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
29,8589
En Düşük
28,7774
11:261.670,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 7,59
|Açılış
|: 1.670,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.662,47
|
1.670,37
En Düşük
1.630,15
BIST En Aktif Hisseler11:24
|OYLUM
|6,49
|11.237.766
|% 10,00
|
|TETMT
|895,40
|7.506.673
|% 10,00
|
|KENT
|248,70
|3.482.297
|% 10,00
|
|BRSAN
|379,90
|427.766.452
|% 9,99
|
|SDTTR
|424,20
|456.446.816
|% 9,98
|
|BALAT
|15,57
|223.819
|% -10,00
|
|CASA
|99,00
|1.071.873
|% -10,00
|
|PRZMA
|30,94
|3.901.979
|% -9,95
|
|VERTU
|35,62
|109.269.676
|% -8,90
|
|DERIM
|16,45
|47.237.417
|% -8,25
|
|THYAO
|267,80
|5.884.797.727
|% 3,00
|
|YKBNK
|16,17
|3.413.208.204
|% 0,81
|
|AKBNK
|31,40
|2.944.463.655
|% 1,42
|
|ISCTR
|17,62
|2.898.462.949
|% -0,06
|
|ASGYO
|19,28
|1.912.508.861
|% -4,84
|
|YKBNK
|16,17
|3.413.208.204
|% 0,81
|
|ISCTR
|17,62
|2.898.462.949
|% -0,06
|
|SKBNK
|3,39
|471.321.773
|% -0,88
|
|ASGYO
|19,28
|1.912.508.861
|% -4,84
|
|AKBNK
|31,40
|2.944.463.655
|% 1,42
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0357
|27,0412
|% 0,19
|
|Euro
|29,8141
|29,8613
|% 0,77
|
|Sterlin
|34,4047
|34,5772
|% 0,48
|
|Frank
|30,8439
|31,0297
|% 0,59
|
|Riyal
|7,1842
|7,2202
|% 0,12
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.920
|5,50
|
|Altın Gr.
|1.669
|1.670
|7,25
|
|Cumhuriyet
|11.414
|11.586
|-23,00
|
|Tam
|11.137
|11.237
|22,00
|
|Yarım
|5.577
|5.645
|12,00
|
|Çeyrek
|2.789
|2.822
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,80
|22,82
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|19,84
|19,87
|0,18
|
|B. Petrol
|87,71
|87,71
|0,16
|
Seans Raporu
11:24
daha fazla
-
11:39BVSAN
Yüzde 9.95 oranında artışla 94.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 953, 042 adet işlem
-
11:38INGRM
Yüzde 7.38 oranında artışla 1, 210.80 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 531 adet işlem
-
11:37INGRM
Yüzde 6.90 oranında artışla 1, 205.40 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 913 adet işlem
-
11:36XU100
Endeks 7, 682 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 08 üstünde . İşlem hacmi 50, 211.00 milyon TL de
-
11:36DENGE
Yüzde 4.58 oranında artışla 2.74 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 512, 679 adet işlem