***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
13.03.2020 15:33
***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
,
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/03/2020
Karar Sayısı
110
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
31122019 SORUMLULUK BEYANI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828743
BIST
17:0196.122
En Yüksek
|Değişim
|: 2,65%
|| 2.482,50
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.856
En Düşük
91.644
17:016,3075
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0098
|Açılış
|: 6,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
17:017,0104
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,0625
|Açılış
|: 7,0020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
17:01318,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -1,91
|Açılış
|: 318,45
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,46
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|CLEBI
|68,20
|4.140.738
|% 10,00
|
|CELHA
|5,72
|587.265
|% 10,00
|
|QNBFB
|37,56
|1.651.393
|% 9,95
|
|PEKGY
|1,99
|5.388.419
|% 9,94
|
|DITAS
|7,86
|500.818
|% 9,93
|
|AKGRT
|5,30
|8.469.551
|% -11,37
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,02
|9.514
|% -9,98
|
|YONGA
|9,48
|20.268
|% -9,97
|
|BRKSN
|2,26
|2.865.409
|% -9,96
|
|ASELS
|25,48
|1.165.856.555
|% 4,60
|
|THYAO
|9,09
|1.006.047.648
|% 7,19
|
|GARAN
|9,11
|577.013.866
|% 4,23
|
|KRDMD
|2,03
|376.868.251
|% 1,50
|
|EREGL
|8,16
|360.535.544
|% 0,12
|
|ODAS
|1,34
|305.890.173
|% 1,52
|
|IHLGM
|0,92
|168.447.526
|% 2,22
|
|KRDMD
|2,03
|376.868.251
|% 1,50
|
|YKBNK
|2,20
|319.133.069
|% 3,29
|
|EKGYO
|1,19
|166.931.024
|% 3,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8614
|7,9008
|% -0,63
|
|Frank
|6,5985
|6,6382
|% -0,97
|
|Riyal
|1,6742
|1,6826
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.574
|-3,02
|
|Altın Gr.
|320
|320
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|2.130
|2.162
|10,00
|
|Tam
|2.119
|2.172
|4,24
|
|Yarım
|1.024
|1.051
|2,05
|
|Çeyrek
|514
|525
|1,02
|
|Gümüş.Ons
|15,29
|15,32
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|-0,06
|
|B. Petrol
|34,16
|34,16
|0,94
|