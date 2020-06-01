***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
01.06.2020 15:50
***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
,
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01/06/2020
Karar Sayısı
111
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Acar Menkul Değerler A.Ş Sorumluluk Beyanı ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848097
BIST
17:10107.180
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 1.659,38
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
|
107.204
En Düşük
106.357
17:106,8242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0039
|Açılış
|: 6,8530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5970
|
6,8269
En Düşük
6,7931
17:107,6019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0359
|Açılış
|: 7,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0520
|
7,6054
En Düşük
7,5388
17:10380,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,96
|Açılış
|: 380,20
|
|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|7,48
|2.373.647
|% 10,00
|
|TKURU
|15,07
|252.565
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,77
|381.385
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|173.239
|% 9,99
|
|IDGYO
|4,85
|7.632.903
|% 9,98
|
|EKIZ
|7,29
|302.601
|% -10,00
|
|CMENT
|26,48
|7.223.697
|% -7,15
|
|AYCES
|25,40
|550.543
|% -6,20
|
|CMBTN
|70,00
|2.972.865
|% -4,31
|
|AVTUR
|2,05
|4.271.594
|% -4,21
|
|GARAN
|7,96
|992.518.463
|% 1,79
|
|ASELS
|31,30
|988.743.873
|% 3,71
|
|THYAO
|12,82
|817.647.794
|% 1,75
|
|GSRAY
|3,63
|678.869.421
|% 7,08
|
|EKGYO
|1,56
|564.014.164
|% 6,12
|
|EKGYO
|1,56
|564.014.164
|% 6,12
|
|GSRAY
|3,63
|678.869.421
|% 7,08
|
|YKBNK
|2,37
|347.780.027
|% 2,16
|
|ODAS
|2,03
|257.013.826
|% 4,64
|
|GUSGR
|3,49
|442.874.464
|% 3,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4630
|8,5054
|% 0,80
|
|Frank
|7,0720
|7,1146
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8122
|1,8213
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.734
|3,88
|
|Altın Gr.
|380
|380
|1,00
|
|Cumhuriyet
|2.465
|2.503
|29,20
|
|Tam
|2.537
|2.575
|25,90
|
|Yarım
|1.238
|1.261
|20,40
|
|Çeyrek
|619
|629
|7,50
|
|Gümüş.Ons
|18,15
|18,18
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,98
|0,06
|
|B. Petrol
|37,53
|37,53
|-0,31
|