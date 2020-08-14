***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
14.08.2020 11:25
***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
,
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14/08/2020
Karar Sayısı
116
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Acar Menkul Değerler A.Ş Sorumluluk Beyanı Ekredir.
Kamu Oyuna Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868941
BIST
14:071.086
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -14,29
|Açılış
|: 1.094
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.096
En Düşük
1.077
14:077,3798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0389
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,3805
En Düşük
7,3269
14:078,7172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0391
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7199
En Düşük
8,6435
14:07461,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,95
|Açılış
|: 461,98
|
|Önceki Kapanış
|: 461,01
|
463,53
En Düşük
458,69
BIST En Aktif Hisseler14:07
|KENT
|2.289,90
|7.909.315
|% 10,00
|
|BAYRK
|7,27
|12.588.157
|% 9,98
|
|NETAS
|15,88
|82.960.122
|% 9,97
|
|AKSEN
|5,09
|138.045.395
|% 9,94
|
|FADE
|4,65
|3.582.690
|% 9,93
|
|RALYH
|16,11
|2.360.236
|% -10,00
|
|BURVA
|54,90
|1.539.506
|% -10,00
|
|KLGYO
|8,38
|82.670.734
|% -9,99
|
|KUTPO
|26,62
|10.904.111
|% -9,95
|
|VKFYO
|8,78
|2.964.619
|% -9,95
|
|EKGYO
|1,99
|799.357.545
|% 0,51
|
|TUPRS
|78,75
|474.580.492
|% 0,45
|
|THYAO
|11,24
|446.937.546
|% 0,90
|
|RTALB
|40,84
|420.784.977
|% -5,02
|
|GARAN
|6,83
|370.339.560
|% -1,44
|
|EKGYO
|1,99
|799.357.545
|% 0,51
|
|TSKB
|1,09
|132.310.829
|% -2,68
|
|DOHOL
|2,09
|212.316.432
|% 2,96
|
|KRDMD
|2,77
|238.747.494
|% -1,42
|
|YKBNK
|2,08
|174.732.873
|% -1,42
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3767
|7,3798
|% 0,53
|
|Euro
|8,7127
|8,7172
|% 0,45
|
|Sterlin
|9,6321
|9,6804
|% 0,74
|
|Frank
|8,0705
|8,1191
|% 0,44
|
|Riyal
|1,9609
|1,9707
|% 0,49
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.944
|-9,81
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,94
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.118
|27,00
|
|Tam
|3.060
|3.139
|30,80
|
|Yarım
|1.479
|1.519
|14,90
|
|Çeyrek
|742
|759
|7,45
|
|Gümüş.Ons
|26,60
|26,64
|-0,86
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|-0,15
|
|B. Petrol
|44,91
|44,91
|-0,05
|