***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
30.03.2021 13:43
***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
,
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/03/2021
Karar Sayısı
4
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
30122020 Acar Menkul Değerler A.Ş Sorumluluk Beyanı Kamuoyuna arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921756
BIST
15:151.385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -7,11
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.401
En Düşük
1.371
15:158,3362
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 0,1367
|Açılış
|: 8,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,4539
En Düşük
8,1884
15:159,7859
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1182
|Açılış
|: 9,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5950
|
9,9300
En Düşük
9,6398
15:15453,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 2,98
|Açılış
|: 453,91
|
|Önceki Kapanış
|: 450,94
|
460,31
En Düşük
450,44
BIST En Aktif Hisseler15:15
|JANTS
|621,50
|153.517.766
|% 10,00
|
|VANGD
|6,93
|20.222.567
|% 10,00
|
|CMBTN
|337,20
|6.172.446
|% 9,98
|
|LUKSK
|80,50
|10.746.140
|% 9,97
|
|BLCYT
|17,24
|83.947.964
|% 9,95
|
|MERIT
|238,50
|363.594
|% -10,00
|
|ORMA
|19,62
|835.013
|% -10,00
|
|VAKFN
|24,14
|16.693.634
|% -9,99
|
|TMPOL
|17,68
|30.227.538
|% -9,98
|
|DENGE
|7,33
|2.674.046
|% -9,95
|
|GARAN
|6,80
|1.017.908.143
|% -1,31
|
|FROTO
|194,60
|991.996.831
|% 5,19
|
|EKGYO
|1,92
|640.829.679
|% -5,42
|
|BJKAS
|7,57
|609.998.240
|% 3,70
|
|KRDMD
|6,91
|605.816.866
|% 0,58
|
|EKGYO
|1,92
|640.829.679
|% -5,42
|
|GARAN
|6,80
|1.017.908.143
|% -1,31
|
|IHLGM
|1,12
|158.057.253
|% -1,75
|
|SKBNK
|1,19
|146.652.089
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,18
|222.324.725
|% -0,46
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3306
|8,3362
|% 1,67
|
|Euro
|9,7736
|9,7859
|% 1,22
|
|Sterlin
|11,4547
|11,5122
|% 1,91
|
|Frank
|8,8395
|8,8928
|% 1,78
|
|Riyal
|2,2218
|2,2329
|% 2,03
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.687
|1.687
|-25,46
|
|Altın Gr.
|455
|455
|3,69
|
|Cumhuriyet
|3.008
|3.053
|35,00
|
|Tam
|2.993
|3.071
|34,65
|
|Yarım
|1.447
|1.485
|16,76
|
|Çeyrek
|726
|743
|8,38
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,24
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,03
|
|B. Petrol
|64,06
|64,06
|-0,86
|