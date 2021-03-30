Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

30.03.2021 13:43



***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
,
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/03/2021
Karar Sayısı
4
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

30122020 Acar Menkul Değerler A.Ş Sorumluluk Beyanı Kamuoyuna arz ederiz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921756


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:151.385
Değişim :  -0,51% |  -7,11
Açılış :  1.393  
Önceki Kapanış :  1.393  
En Yüksek
1.401 En Düşük
1.371
BIST En Aktif Hisseler15:15
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
JANTS 621,50 153.517.766 % 10,00  
VANGD 6,93 20.222.567 % 10,00  
CMBTN 337,20 6.172.446 % 9,98  
LUKSK 80,50 10.746.140 % 9,97  
BLCYT 17,24 83.947.964 % 9,95  
daha fazla
15:15 Alış Satış %  
Dolar 8,3306 8,3362 % 1,67  
Euro 9,7736 9,7859 % 1,22  
Sterlin 11,4547 11,5122 % 1,91  
Frank 8,8395 8,8928 % 1,78  
Riyal 2,2218 2,2329 % 2,03  
daha fazla
15:15 Alış Satış %  
Altın Ons 1.687 1.687 -25,46  
Altın Gr. 455 455 3,69  
Cumhuriyet 3.008 3.053 35,00  
Tam 2.993 3.071 34,65  
Yarım 1.447 1.485 16,76  
Çeyrek 726 743 8,38  
Gümüş.Ons 24,22 24,24 -0,41  
Gümüş Gr. 6,52 6,53 0,03  
B. Petrol 64,06 64,06 -0,86  
Seans Raporu 15:15
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru