***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
28.05.2021 10:09
***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
,
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/05/2021
Karar Sayısı
8
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Kamuoyuna arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938601
BIST
11:271.415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,52
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.415
|
1.418
En Düşük
1.401
11:278,5692
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0710
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,5995
En Düşük
8,4921
11:2710,4571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0685
|Açılış
|: 10,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4730
En Düşük
10,3424
11:27520,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 2,13
|Açılış
|: 520,39
|
|Önceki Kapanış
|: 518,26
|
522,56
En Düşük
516,47
BIST En Aktif Hisseler11:27
|UZERB
|46,18
|61.466
|% 9,95
|
|YAYLA
|3,50
|31.101.933
|% 9,72
|
|IZTAR
|22,32
|12.028.372
|% 9,30
|
|TUCLK
|11,42
|46.571.273
|% 6,53
|
|SRVGY
|87,85
|13.903.960
|% 6,36
|
|AYES
|19,98
|416.903
|% -10,00
|
|CASA
|131,00
|218.901
|% -9,97
|
|KUTPO
|40,12
|73.119.339
|% -9,96
|
|ISGSY
|11,06
|34.044.331
|% -9,93
|
|MERIT
|209,10
|203.663
|% -9,72
|
|THYAO
|12,93
|491.521.224
|% -0,92
|
|GARAN
|8,00
|478.525.352
|% 0,50
|
|EREGL
|19,14
|347.819.208
|% 1,48
|
|YKBNK
|2,14
|300.395.804
|% -0,93
|
|KOZAL
|121,30
|246.029.510
|% -1,70
|
|YKBNK
|2,14
|300.395.804
|% -0,93
|
|EKGYO
|1,87
|175.012.278
|% -1,06
|
|GARAN
|8,00
|478.525.352
|% 0,50
|
|THYAO
|12,93
|491.521.224
|% -0,92
|
|VAKBN
|3,52
|119.058.225
|% -1,12
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5671
|8,5692
|% 0,84
|
|Euro
|10,4428
|10,4571
|% 0,66
|
|Sterlin
|12,1152
|12,1760
|% 0,68
|
|Frank
|9,4924
|9,5496
|% 0,59
|
|Riyal
|2,2746
|2,2860
|% 0,68
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|-4,48
|
|Altın Gr.
|521
|521
|2,76
|
|Cumhuriyet
|3.403
|3.454
|-16,00
|
|Tam
|3.388
|3.473
|-14,00
|
|Yarım
|1.638
|1.680
|-6,77
|
|Çeyrek
|821
|840
|-3,39
|
|Gümüş.Ons
|27,69
|27,71
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,01
|
|B. Petrol
|69,16
|69,16
|-0,04
|