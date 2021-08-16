***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
16.08.2021 15:24
***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16/08/2021
Karar Sayısı
14
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Acar Menkul Değerler A.Ş Sorumluluk Beyanı ektedir.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958269
BIST
15:181.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 12,74
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.462
En Düşük
1.451
15:188,4833
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0338
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5200
|
8,5318
En Düşük
8,4406
15:189,9964
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0560
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0400
|
10,0779
En Düşük
9,9554
15:18483,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -4,03
|Açılış
|: 483,50
|
|Önceki Kapanış
|: 487,53
|
488,40
En Düşük
481,10
BIST En Aktif Hisseler15:18
|IZFAS
|6,82
|4.503.177
|% 10,00
|
|VKING
|8,36
|1.830.330
|% 10,00
|
|KSTUR
|226,60
|465.207
|% 10,00
|
|UFUK
|18,63
|421.616
|% 9,98
|
|COSMO
|10,81
|516.104
|% 9,97
|
|DAGI
|3,83
|90.016.636
|% -9,88
|
|KGYO
|7,01
|29.103.767
|% -9,55
|
|MARKA
|4,94
|3.759.016
|% -5,00
|
|DOBUR
|20,06
|1.784.524
|% -4,39
|
|EDIP
|3,60
|14.513.334
|% -4,00
|
|GARAN
|9,48
|1.190.835.391
|% 2,27
|
|THYAO
|12,60
|598.217.599
|% 1,45
|
|AKBNK
|5,69
|546.780.493
|% 3,83
|
|YKBNK
|2,56
|494.535.972
|% 2,81
|
|ISCTR
|5,59
|370.467.365
|% 3,33
|
|YKBNK
|2,56
|494.535.972
|% 2,81
|
|GARAN
|9,48
|1.190.835.391
|% 2,27
|
|ODAS
|1,39
|150.631.729
|% 2,96
|
|AKBNK
|5,69
|546.780.493
|% 3,83
|
|ISCTR
|5,59
|370.467.365
|% 3,33
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4787
|8,4833
|% -0,40
|
|Euro
|9,9839
|9,9964
|% -0,56
|
|Sterlin
|11,7157
|11,7745
|% -0,51
|
|Frank
|9,2340
|9,2896
|% -0,33
|
|Riyal
|2,2525
|2,2638
|% -0,52
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-5,15
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-4,24
|
|Cumhuriyet
|3.206
|3.255
|-30,00
|
|Tam
|3.192
|3.273
|-28,58
|
|Yarım
|1.543
|1.583
|-13,82
|
|Çeyrek
|774
|792
|-6,91
|
|Gümüş.Ons
|23,51
|23,54
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,10
|
|B. Petrol
|69,38
|69,38
|-1,21
|
Seans Raporu
15:18
daha fazla
-
15:32MANAS
Yüzde 9.97 oranında artışla 17.53 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 728, 660 adet işlem
-
15:31BMSCH
Yüzde 5.20 oranında artışla 8.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 127, 757 adet işlem
-
15:29BERA
Yüzde 8.91 oranında artışla 10.88 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 544, 675 adet işlem
-
15:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 83 artarak (% 0.89 ) 1, 576
-
15:28XU100
Endeks 1, 461 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 89 üstünde . İşlem hacmi 9, 387.00 milyon TL de