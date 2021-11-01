***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
01.11.2021 11:51
Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01/11/2021
Karar Sayısı
16
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Acar Menkul Değerler A.Ş Sorumluluk Beyanı ek'tedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973363
BIST
13:031.533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 11,25
|Açılış
|: 1.522
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.533
En Düşük
1.516
13:039,5201
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0695
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,6129
En Düşük
9,5015
13:0311,0235
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0904
|Açılış
|: 10,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9700
|
11,1161
En Düşük
11,0123
13:03547,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,98
|Açılış
|: 547,05
|
|Önceki Kapanış
|: 550,02
|
551,52
En Düşük
545,61
BIST En Aktif Hisseler13:03
|ZRGYO
|2,20
|7.517.761
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,97
|129.909.964
|% 9,97
|
|ATATP
|47,90
|52.642.804
|% 9,96
|
|TSPOR
|5,96
|100.156.681
|% 9,96
|
|DOBUR
|58,55
|17.737.504
|% 9,95
|
|NUGYO
|14,04
|5.779.419
|% -10,00
|
|EGSER
|14,27
|30.727.658
|% -9,97
|
|AKFGY
|6,09
|54.569.073
|% -9,91
|
|BALAT
|7,56
|206.183
|% -7,13
|
|KSTUR
|236,80
|120.923
|% -7,03
|
|GARAN
|10,14
|1.661.035.460
|% 2,94
|
|SISE
|8,49
|555.872.389
|% -1,96
|
|THYAO
|15,30
|555.000.382
|% 2,20
|
|BIMAS
|62,90
|438.342.812
|% 1,21
|
|SASA
|30,12
|430.752.478
|% -2,96
|
|GARAN
|10,14
|1.661.035.460
|% 2,94
|
|YKBNK
|2,79
|371.731.304
|% 2,20
|
|DOHOL
|2,73
|246.674.417
|% 2,63
|
|AKBNK
|5,96
|399.427.524
|% 1,71
|
|SISE
|8,49
|555.872.389
|% -1,96
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5174
|9,5201
|% -0,72
|
|Euro
|11,0148
|11,0235
|% -0,81
|
|Sterlin
|12,9746
|13,0397
|% -0,80
|
|Frank
|10,3666
|10,4291
|% -0,59
|
|Riyal
|2,5326
|2,5453
|% -0,64
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|3,63
|
|Altın Gr.
|548
|548
|-2,39
|
|Cumhuriyet
|3.615
|3.669
|14,00
|
|Tam
|3.594
|3.684
|7,75
|
|Yarım
|1.737
|1.782
|3,75
|
|Çeyrek
|871
|891
|1,87
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,88
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,32
|-0,05
|
|B. Petrol
|84,56
|84,56
|0,84
|