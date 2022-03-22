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***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

22.03.2022 18:04
***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.03.2022
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16/03/2022
Karar Sayısı
6
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

31.12.2021 Sorumluluk Beyanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012060


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KONKA 12,21 110.302.782 % 10,00  
ENSRI 15,40 1.819.772 % 10,00  
GZNMI 34,86 48.369.158 % 9,97  
MAALT 287,90 22.086.989 % 9,97  
ALKA 26,50 29.114.341 % 9,96  
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Riyal 3,9458 3,9656 % 0,13  
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17:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.915 1.916 -20,49  
Altın Gr. 913 913 -9,55  
Cumhuriyet 6.061 6.163 -44,00  
Tam 6.032 6.182 -54,06  
Yarım 2.916 2.991 -26,15  
Çeyrek 1.462 1.495 -13,07  
Gümüş.Ons 24,70 24,73 -0,49  
Gümüş Gr. 11,75 11,78 -0,25  
B. Petrol 114 114 -1,42  
Seans Raporu 17:55
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