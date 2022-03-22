***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
22.03.2022 18:04
***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.03.2022
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16/03/2022
Karar Sayısı
6
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
31.12.2021 Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012060
BIST
17:552.188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 12,76
|Açılış
|: 2.151
|
|Önceki Kapanış
|: 2.175
|
2.189
En Düşük
2.146
17:5514,8529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0263
|Açılış
|: 14,8280
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8529
En Düşük
14,7886
17:5516,3902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0515
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3984
En Düşük
16,2486
17:55914,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -8,58
|Açılış
|: 914,22
|
|Önceki Kapanış
|: 922,95
|
924,49
En Düşük
911,63
BIST En Aktif Hisseler17:55
|KONKA
|12,21
|110.302.782
|% 10,00
|
|ENSRI
|15,40
|1.819.772
|% 10,00
|
|GZNMI
|34,86
|48.369.158
|% 9,97
|
|MAALT
|287,90
|22.086.989
|% 9,97
|
|ALKA
|26,50
|29.114.341
|% 9,96
|
|AYEN
|11,89
|103.575.906
|% -9,99
|
|PKENT
|286,80
|181.031.517
|% -9,98
|
|SANEL
|6,99
|9.573.455
|% -7,91
|
|MIPAZ
|6,23
|19.366.959
|% -6,03
|
|METRO
|1,18
|175.489.889
|% -4,84
|
|EREGL
|33,88
|3.620.071.892
|% 6,44
|
|THYAO
|28,56
|3.580.120.596
|% 2,29
|
|KRDMD
|15,35
|2.948.125.109
|% 1,93
|
|GARAN
|11,94
|1.859.951.287
|% 0,93
|
|SISE
|14,32
|1.131.510.750
|% 1,56
|
|KRDMD
|15,35
|2.948.125.109
|% 1,93
|
|ODAS
|1,65
|287.829.994
|% 1,85
|
|YKBNK
|4,09
|677.514.564
|% 2,25
|
|DOHOL
|3,63
|594.738.814
|% 1,11
|
|GARAN
|11,94
|1.859.951.287
|% 0,93
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8449
|14,8529
|% 0,18
|
|Euro
|16,3770
|16,3902
|% 0,32
|
|Sterlin
|19,6173
|19,7157
|% 0,77
|
|Frank
|15,8648
|15,9603
|% 0,31
|
|Riyal
|3,9458
|3,9656
|% 0,13
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.916
|-20,49
|
|Altın Gr.
|913
|913
|-9,55
|
|Cumhuriyet
|6.061
|6.163
|-44,00
|
|Tam
|6.032
|6.182
|-54,06
|
|Yarım
|2.916
|2.991
|-26,15
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-13,07
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,73
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,78
|-0,25
|
|B. Petrol
|114
|114
|-1,42
|
Seans Raporu
17:55
daha fazla
-
17:59TTRAK
Yüzde 8.20 oranında artışla 253.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 075, 985 adet işlem
-
17:58BEYAZ
Yüzde 5.85 oranında artışla 8.14 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 438, 952 adet işlem
-
17:56ENJSA
Yüzde 4.41 oranında artışla 15.14 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 964, 155 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 2, 182 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 32 üstünde . İşlem hacmi 30, 039.00 milyon TL de
-
17:53OLMK
Yüzde 5.71 oranında artışla 8.14 lira fiyatla işlem gören hissede 917, 311 adet işlem