***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi05/05/2022Karar SayısıSermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.KARAR NO: 6Sayfa No :468Mevzunun Mahiyeti ve Hülasası01.01.2022/ 31.03.2022 Dönemi Finansal RaporlarToplantı Tarihi : 05/05/2022Başkanın Adı ve Soyadı : Hüseyin Cemal ACARÜyelerin Adı ve Soyadı : Mine ACAR, Ömür ERTİRYAKİKARARIN METNİ1. 01.01.2022 / 31.03.2022 dönemine ilişkin Finansal tablolar ve Dipnotlar tarafımızdan incelenmiş olup,2. Finansal tablolar ve Dipnotların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,3. Yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların ve rapordaki diğer mali konulardaki bilgilerin, ortaklığın mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığı sonucuna varılmış ve KAP'a gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan VekiliHÜSEYİN CEMAL ACAR MİNE ACARYönetim Kurulu ÜyesiÖMÜR ERTİRYAKİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027028BIST