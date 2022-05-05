***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
05.05.2022 23:56
***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05/05/2022
Karar Sayısı
6
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.
KARAR NO: 6
Sayfa No :468
Mevzunun Mahiyeti ve Hülasası
01.01.2022/ 31.03.2022 Dönemi Finansal Raporlar
Toplantı Tarihi : 05/05/2022
Başkanın Adı ve Soyadı : Hüseyin Cemal ACAR
Üyelerin Adı ve Soyadı : Mine ACAR, Ömür ERTİRYAKİ
KARARIN METNİ
1. 01.01.2022 / 31.03.2022 dönemine ilişkin Finansal tablolar ve Dipnotlar tarafımızdan incelenmiş olup,
2. Finansal tablolar ve Dipnotların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,
3. Yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların ve rapordaki diğer mali konulardaki bilgilerin, ortaklığın mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığı sonucuna varılmış ve KAP'a gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili
HÜSEYİN CEMAL ACAR MİNE ACAR
Yönetim Kurulu Üyesi
ÖMÜR ERTİRYAKİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027028
BIST