***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi15/08/2022Karar Sayısı21Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş. KARAR NO: 21 Sayfa No :486 Mevzunun Mahiyeti ve Hülasası 01.01.2022/ 30.06.2022 Dönemi Finansal Raporlar Toplantı Tarihi : 15/08/2022 Başkanın Adı ve Soyadı: Hüseyin Cemal ACAR Üyelerin Adı ve Soyadı: Mine ACAR, Ömür ERTİRYAKİ KARARIN METNİ 1. 01.01.2022 / 30.06.2022 dönemine ilişkin Finansal tablolar ve Dipnotlar tarafımızdan incelenmiş olup, 2.Finansal tablolar ve Dipnotların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği, 3.Yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların ve rapordaki diğer mali konulardaki bilgilerin, ortaklığın mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığı sonucuna varılmış ve KAP'a gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili HÜSEYİN CEMAL ACAR MİNE ACAR Yönetim Kurulu Üyesi ÖMÜR ERTİRYAKİ sdhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055705BIST