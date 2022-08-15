***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
15.08.2022 23:22
***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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.
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15/08/2022
Karar Sayısı
21
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş. KARAR NO: 21 Sayfa No :486 Mevzunun Mahiyeti ve Hülasası 01.01.2022/ 30.06.2022 Dönemi Finansal Raporlar Toplantı Tarihi : 15/08/2022 Başkanın Adı ve Soyadı: Hüseyin Cemal ACAR Üyelerin Adı ve Soyadı: Mine ACAR, Ömür ERTİRYAKİ KARARIN METNİ 1. 01.01.2022 / 30.06.2022 dönemine ilişkin Finansal tablolar ve Dipnotlar tarafımızdan incelenmiş olup, 2.Finansal tablolar ve Dipnotların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği, 3.Yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların ve rapordaki diğer mali konulardaki bilgilerin, ortaklığın mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığı sonucuna varılmış ve KAP'a gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili HÜSEYİN CEMAL ACAR MİNE ACAR Yönetim Kurulu Üyesi ÖMÜR ERTİRYAKİ sd
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055705
BIST
18:052.857
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -7,07
|Açılış
|: 2.875
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
|
2.885
En Düşük
2.845
18:0517,9657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0076
|Açılış
|: 18,0160
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9657
En Düşük
17,9412
18:0518,2660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0121
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,2836
En Düşük
18,2392
18:051.028,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,27
|Açılış
|: 1.028,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.028,23
En Düşük
1.026,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMENT
|41,20
|2.640.220
|% 9,98
|
|CMBTN
|240,30
|5.927.480
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,73
|268.946.113
|% 9,97
|
|MANAS
|26,08
|74.629.422
|% 9,95
|
|COSMO
|22,98
|5.398.622
|% 9,95
|
|KAPLM
|60,75
|2.265.521
|% -10,00
|
|BARMA
|43,12
|548.379.772
|% -9,98
|
|GZNMI
|62,85
|81.376.542
|% -9,96
|
|INTEM
|80,15
|6.087.179
|% -8,45
|
|VKFYO
|5,91
|22.709.140
|% -7,08
|
|THYAO
|63,60
|5.281.619.548
|% 1,92
|
|AKBNK
|10,22
|1.871.830.199
|% 2,20
|
|GSRAY
|6,64
|1.721.093.114
|% 0,91
|
|ODAS
|4,44
|1.668.958.134
|% 9,90
|
|GARAN
|18,30
|1.668.400.808
|% 3,10
|
|ODAS
|4,44
|1.668.958.134
|% 9,90
|
|EKGYO
|3,52
|1.328.367.923
|% -0,56
|
|YKBNK
|5,48
|1.576.658.518
|% 0,74
|
|GSRAY
|6,64
|1.721.093.114
|% 0,91
|
|DOHOL
|4,39
|1.082.276.836
|% -5,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9456
|17,9686
|% 0,06
|
|Euro
|18,2317
|18,2726
|% 0,10
|
|Sterlin
|21,5817
|21,6900
|% -0,03
|
|Frank
|18,9037
|19,0176
|% -0,01
|
|Riyal
|4,7673
|4,7912
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.781
|0,16
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.027
|-0,36
|
|Cumhuriyet
|6.860
|6.964
|-78,00
|
|Tam
|6.885
|6.956
|0,00
|
|Yarım
|3.355
|3.401
|0,00
|
|Çeyrek
|1.682
|1.700
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,25
|20,32
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,72
|0,00
|
|B. Petrol
|93,19
|93,19
|-0,19
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 55 kaybederek (% -0.67 ) 3, 066
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Endeks 2, 856 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 28 altında . İşlem hacmi 36, 933.00 milyon TL de
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17:59MEGAP
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 647, 368 adet işlem
-
17:59MEGAP
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 647, 368 adet işlem