***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
03.05.2023 00:18
***ACA*** ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.05.2023
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02/05/2023
Karar Sayısı
11
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
31.03.2023 Mali Tablolarına İlişkin Sorumluluk Beyanı ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145711
BIST
18:054.506
En Yüksek
|Değişim
|: -2,42%
|| -111,69
|Açılış
|: 4.628
|
|Önceki Kapanış
|: 4.618
|
4.660
En Düşük
4.499
18:0519,4813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0189
|Açılış
|: 20,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
19,4813
En Düşük
19,4480
18:0521,4638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0552
|Açılış
|: 21,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,4828
En Düşük
21,3838
18:051.262,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,14
|Açılış
|: 1.262,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,90
|
1.263,24
En Düşük
1.260,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GRTRK
|25,74
|8.340.120
|% 10,00
|
|ULAS
|15,86
|12.452.127
|% 9,99
|
|ORCAY
|7,60
|106.346.269
|% 9,99
|
|AVHOL
|17,83
|10.017.286
|% 9,99
|
|FENER
|56,75
|32.526.717
|% 9,98
|
|GESAN
|60,30
|973.470.526
|% -10,00
|
|KOPOL
|45,00
|1.989.557.077
|% -10,00
|
|FLAP
|7,11
|173.660.530
|% -10,00
|
|DOBUR
|33,66
|8.506.167
|% -10,00
|
|BEYAZ
|13,86
|29.711.721
|% -10,00
|
|THYAO
|126,30
|4.189.088.888
|% -1,17
|
|EREGL
|32,24
|2.441.392.255
|% -2,72
|
|KOPOL
|45,00
|1.989.557.077
|% -10,00
|
|EUPWR
|78,95
|1.928.499.683
|% 9,96
|
|SISE
|36,70
|1.803.610.931
|% -0,43
|
|EKGYO
|5,75
|1.002.634.710
|% -4,33
|
|YKBNK
|9,35
|1.152.807.773
|% -1,27
|
|ADESE
|1,25
|124.903.940
|% -0,79
|
|KOZAL
|17,81
|1.739.207.759
|% -5,67
|
|ISCTR
|10,71
|942.868.718
|% -1,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4649
|19,4756
|% 0,07
|
|Euro
|21,4391
|21,4795
|% 0,33
|
|Sterlin
|24,2082
|24,3296
|% 0,07
|
|Frank
|21,7226
|21,8535
|% 0,12
|
|Riyal
|5,1759
|5,2018
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.016
|2.016
|-0,56
|
|Altın Gr.
|1.262
|1.262
|0,32
|
|Cumhuriyet
|8.957
|9.093
|-145,00
|
|Tam
|9.184
|9.484
|0,00
|
|Yarım
|4.456
|4.611
|0,00
|
|Çeyrek
|2.231
|2.299
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|25,34
|25,37
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|15,86
|15,88
|-0,01
|
|B. Petrol
|75,22
|75,22
|-0,03
|