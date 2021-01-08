***ACC* *ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ACC******ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [ACC]TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFon Kuruculuğu Devri ve Birleşme Hakkında Bilgilendirmehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898386BIST