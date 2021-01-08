***ACC* *ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
08.01.2021 16:18
***ACC******ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Fon Kuruculuğu Devri ve Birleşme Hakkında Bilgilendirme
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898386
BIST
16:341.539
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 17,25
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.541
En Düşük
1.520
16:347,3390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0091
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
16:349,0121
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0105
|Açılış
|: 9,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
16:34445,73
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -6,31
|Açılış
|: 445,73
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
444,66
BIST En Aktif Hisseler16:34
|YESIL
|151,80
|95.704.627
|% 10,00
|
|BASCM
|18,70
|345.949
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.835,80
|3.375.649
|% 10,00
|
|KONYA
|1.204,00
|108.453.191
|% 9,99
|
|NETAS
|29,50
|43.179.770
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|406.162
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|517.752
|% -9,90
|
|DIRIT
|4,38
|3.722.818
|% -9,88
|
|SUMAS
|67,50
|1.741.604
|% -9,88
|
|UMPAS
|3,33
|692.600
|% -9,76
|
|KOZAL
|117,50
|2.139.414.695
|% 8,29
|
|GARAN
|10,70
|1.829.406.059
|% 1,71
|
|EKGYO
|2,53
|1.757.662.988
|% -2,69
|
|THYAO
|12,90
|1.290.798.253
|% 1,74
|
|SISE
|7,46
|1.166.768.303
|% 1,08
|
|EKGYO
|2,53
|1.757.662.988
|% -2,69
|
|SKBNK
|1,60
|932.266.177
|% 3,23
|
|GARAN
|10,70
|1.829.406.059
|% 1,71
|
|PETKM
|5,24
|875.327.021
|% -0,19
|
|TSKB
|1,84
|290.959.643
|% -1,08
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3318
|7,3390
|% -0,12
|
|Euro
|9,0034
|9,0121
|% -0,12
|
|Sterlin
|9,9655
|10,0155
|% 0,31
|
|Frank
|8,2866
|8,3366
|% 0,29
|
|Riyal
|1,9556
|1,9654
|% 0,18
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|-35,34
|
|Altın Gr.
|445
|445
|-7,08
|
|Cumhuriyet
|2.958
|3.003
|-36,00
|
|Tam
|2.940
|3.015
|-42,08
|
|Yarım
|1.421
|1.458
|-20,36
|
|Çeyrek
|713
|729
|-10,18
|
|Gümüş.Ons
|26,35
|26,38
|-0,82
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,15
|
|B. Petrol
|55,39
|55,39
|1,01
|
Seans Raporu
16:34
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-
16:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 84 artarak (% 1.01 ) 1, 380
-
16:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ERBOS, TKNSA, CMENT, IZTAR, KAPLM, GRNYO, ISBIR, NETAS, ORMA, OLMIP
-
16:48
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UMPAS, BALAT, SNKRN, DIRIT
-
16:48
SODSN, CMBTN, PKART değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:48
AKMGY, JANTS, ARTI değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında