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***ACC* *ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

08.01.2021 16:18



***ACC******ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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ISBIR 3.835,80 3.375.649 % 10,00  
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Sterlin 9,9655 10,0155 % 0,31  
Frank 8,2866 8,3366 % 0,29  
Riyal 1,9556 1,9654 % 0,18  
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16:34 Alış Satış %  
Altın Ons 1.878 1.878 -35,34  
Altın Gr. 445 445 -7,08  
Cumhuriyet 2.958 3.003 -36,00  
Tam 2.940 3.015 -42,08  
Yarım 1.421 1.458 -20,36  
Çeyrek 713 729 -10,18  
Gümüş.Ons 26,35 26,38 -0,82  
Gümüş Gr. 6,26 6,27 -0,15  
B. Petrol 55,39 55,39 1,01  
Seans Raporu 16:34
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