***ACC* *PPY* *ACU* *ACZ* *ACN*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***ACC******PPY******ACU******ACZ******ACN*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [ACC, ACN, ACU, ACZ]TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFon Kurucu Devri ve Unvan Değişiklik İşlemleri Hk.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903628BIST