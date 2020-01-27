***ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
27.01.2020 11:54
***ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Şirketimiz A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 50.000.000 TL tutarına kadar borçlanma araçlarının tek seferde veya birden çok seferde Türk Lirası cinsinden halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde satılması kapsamında borçlanma araçlarının ihracı için Sermaye Piyasası Kurul'una başvuru yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814526
BIST
18:05119.689
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -112,15
|Açılış
|: 120.586
|
|Önceki Kapanış
|: 119.802
|
120.741
En Düşük
119.506
18:055,9591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0178
|Açılış
|: 5,9590
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9470
|
5,9729
En Düşük
5,9367
18:056,5659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0161
|Açılış
|: 6,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5410
|
6,5732
En Düşük
6,5379
18:05301,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 1,99
|Açılış
|: 301,78
|
|Önceki Kapanış
|: 299,79
|
302,05
En Düşük
298,70
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|8,25
|460.880.768
|% 19,91
|
|DESA
|5,49
|45.010.749
|% 19,87
|
|ULUSE
|36,22
|14.627.442
|% 14,26
|
|OYLUM
|6,37
|54.753.389
|% 11,95
|
|GUBRF
|10,24
|169.531.440
|% 10,70
|
|HUBVC
|32,10
|10.583.903
|% -19,99
|
|RYSAS
|7,37
|23.660.987
|% -19,98
|
|RYGYO
|6,76
|6.261.528
|% -19,91
|
|ARMDA
|25,50
|699.853
|% -15,00
|
|BURVA
|17,00
|544.144
|% -15,00
|
|THYAO
|14,08
|1.345.056.371
|% -0,64
|
|KRDMD
|2,83
|809.834.872
|% -2,08
|
|ISFIN
|4,39
|671.221.519
|% 0,69
|
|ODAS
|2,13
|622.722.151
|% 9,23
|
|PETKM
|4,04
|611.203.768
|% -1,22
|
|ODAS
|2,13
|622.722.151
|% 9,23
|
|KRDMD
|2,83
|809.834.872
|% -2,08
|
|KRSTL
|2,31
|531.541.973
|% 8,96
|
|ISGYO
|1,84
|385.312.920
|% -0,54
|
|ISFIN
|4,39
|671.221.519
|% 0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7334
|7,7722
|% 0,28
|
|Frank
|6,0950
|6,1317
|% 0,19
|
|Riyal
|1,5826
|1,5905
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.576
|7,05
|
|Altın Gr.
|301
|301
|1,63
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.022
|-3,00
|
|Tam
|1.982
|2.032
|-3,19
|
|Yarım
|958
|983
|-1,54
|
|Çeyrek
|481
|491
|-0,77
|
|Gümüş.Ons
|17,56
|17,60
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,01
|
|B. Petrol
|58,91
|58,91
|0,10
|