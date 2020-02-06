***ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
06.02.2020 10:34
***ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.01.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 50.000.000 TL tutarına kadar borçlanma araçlarının tek seferde veya birden çok seferde Türk Lirası cinsinden halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde satılması kapsamında borçlanma araçlarının ihracı için Sermaye Piyasası Kurul'una başvuru yapılmasına karar verildiğini 27.01.2020 tarihinde açıklamıştık. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ihraç belgesinde yapılmasını istediği değişiklikler sonrası güncel ihraç belgesi ve başvuru formumuz ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817306
BIST
10:44123.556
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 1.234,92
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.845
En Düşük
122.712
10:445,9876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0072
|Açılış
|: 5,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9810
|
5,9882
En Düşük
5,9757
10:446,5930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0147
|Açılış
|: 6,5860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6030
|
6,5934
En Düşük
6,5779
10:44300,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,61
|Açılış
|: 300,10
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
300,18
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|27,70
|3.896.332
|% 12,60
|
|UZERB
|2,34
|11.679
|% 9,86
|
|ORMA
|6,15
|6.402
|% 9,82
|
|DITAS
|15,48
|5.073.181
|% 9,01
|
|GYHOL
|29,10
|2.593.339
|% 8,99
|
|DOKTA
|64,05
|2.272.046
|% -14,94
|
|BALAT
|1,84
|19.375
|% -5,15
|
|EGCYH
|0,44
|40.673
|% -4,35
|
|PGSUS
|71,55
|180.147.389
|% -4,28
|
|DGKLB
|2,41
|22.477.281
|% -3,21
|
|THYAO
|14,77
|320.514.705
|% 1,10
|
|ODAS
|2,28
|213.053.013
|% 2,70
|
|PGSUS
|71,55
|180.147.389
|% -4,28
|
|YKBNK
|3,10
|159.400.987
|% 3,33
|
|SASA
|9,34
|155.643.529
|% -1,27
|
|ODAS
|2,28
|213.053.013
|% 2,70
|
|TEKTU
|1,79
|104.833.411
|% 5,92
|
|YKBNK
|3,10
|159.400.987
|% 3,33
|
|KRDMD
|2,97
|124.471.203
|% 2,41
|
|EKGYO
|1,76
|46.496.769
|% 1,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7532
|7,7921
|% 0,09
|
|Frank
|6,1251
|6,1620
|% 0,11
|
|Riyal
|1,5911
|1,5991
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.560
|1.560
|2,76
|
|Altın Gr.
|300
|300
|0,44
|
|Cumhuriyet
|1.982
|2.012
|-5,00
|
|Tam
|1.976
|2.025
|-4,34
|
|Yarım
|955
|980
|-2,10
|
|Çeyrek
|479
|490
|-1,04
|
|Gümüş.Ons
|17,71
|17,75
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,02
|
|B. Petrol
|56,10
|56,10
|0,82
|