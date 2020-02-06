***ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi









***ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.01.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 50.000.000 TL tutarına kadar borçlanma araçlarının tek seferde veya birden çok seferde Türk Lirası cinsinden halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde satılması kapsamında borçlanma araçlarının ihracı için Sermaye Piyasası Kurul'una başvuru yapılmasına karar verildiğini 27.01.2020 tarihinde açıklamıştık. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ihraç belgesinde yapılmasını istediği değişiklikler sonrası güncel ihraç belgesi ve başvuru formumuz ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817306BIST