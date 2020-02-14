***ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
14.02.2020 16:33
***ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.02.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, 50.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında ihraç edeceği borçlanma araçlarının yurtiçinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 13.02.2020 tarihinde onaylanmış olup, onaylı İhraç Belgesi ve Başvuru Formu ekte bilgilerinize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819086
BIST
17:27120.456
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -84,25
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
120.049
17:276,0506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0090
|Açılış
|: 6,0510
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0679
En Düşük
6,0344
17:276,5704
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0157
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5827
En Düşük
6,5408
17:27307,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,24
|Açılış
|: 307,53
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
308,02
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|TLMAN
|13,64
|37.803.061
|% 16,28
|
|ARDYZ
|18,27
|390.823.807
|% 15,63
|
|GEDIK
|12,09
|59.711.266
|% 10,92
|
|SAYAS
|4,00
|13.496.944
|% 8,11
|
|SAMAT
|3,05
|12.620.898
|% 7,39
|
|OZBAL
|2,39
|13.354.350
|% -8,78
|
|SAFKR
|3,09
|1.744.006
|% -7,76
|
|QNBFL
|146,00
|240.054
|% -7,01
|
|EGCEY
|0,64
|92.937
|% -5,88
|
|QNBFB
|53,00
|1.062.241
|% -5,02
|
|ARDYZ
|18,27
|390.823.807
|% 15,63
|
|CEMAS
|1,23
|211.115.333
|% 1,65
|
|IHLGM
|1,39
|196.740.235
|% 2,21
|
|ODAS
|2,16
|160.019.224
|% -0,92
|
|EKGYO
|1,66
|140.137.152
|% 0,61
|
|IHLGM
|1,39
|196.740.235
|% 2,21
|
|ODAS
|2,16
|160.019.224
|% -0,92
|
|AVOD
|2,36
|80.284.444
|% 0,00
|
|ADESE
|1,48
|37.576.674
|% 0,00
|
|ARDYZ
|18,27
|390.823.807
|% 15,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8581
|7,8975
|% -0,04
|
|Frank
|6,1487
|6,1858
|% 0,06
|
|Riyal
|1,6091
|1,6172
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.580
|3,57
|
|Altın Gr.
|308
|308
|1,53
|
|Cumhuriyet
|2.034
|2.065
|5,00
|
|Tam
|2.028
|2.079
|5,90
|
|Yarım
|980
|1.005
|2,85
|
|Çeyrek
|492
|503
|1,43
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,83
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,04
|
|B. Petrol
|57,16
|57,16
|0,82
|