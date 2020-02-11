***ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKAYSERİ İRTİBAT BÜROSU AÇILIŞI"Sermaye Piyasası Kurulunun 07.02.2020 tarih ve 32992422-205.04.04-E.1576 sayılı yazısı ile"Nish Kayseri İş Merkezi 10. Kat No.19 Tacettin Veli - Melikgazi / KAYSERİ adresinde,T:+90 352 504 30 18F:+90 352 504 30 14İrtibat Bürosu kurulmasına izin verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818488BIST