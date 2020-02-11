***ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.02.2020 18:47
***ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAYSERİ İRTİBAT BÜROSU AÇILIŞI
"Sermaye Piyasası Kurulunun 07.02.2020 tarih ve 32992422-205.04.04-E.1576 sayılı yazısı ile
"Nish Kayseri İş Merkezi 10. Kat No.19 Tacettin Veli - Melikgazi / KAYSERİ adresinde,
T:+90 352 504 30 18
F:+90 352 504 30 14
İrtibat Bürosu kurulmasına izin verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818488
BIST
18:05119.798
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 1.456,30
|Açılış
|: 119.505
|
|Önceki Kapanış
|: 118.342
|
120.078
En Düşük
117.451
18:056,0157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0021
|Açılış
|: 6,0240
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0190
|
6,0505
En Düşük
6,0044
18:056,5660
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0016
|Açılış
|: 6,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5790
|
6,6071
En Düşük
6,5549
18:05303,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,15
|Açılış
|: 303,08
|
|Önceki Kapanış
|: 304,30
|
305,40
En Düşük
302,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|10,98
|258.604.088
|% 20,00
|
|BOSSA
|11,56
|43.441.784
|% 19,92
|
|QNBFB
|51,75
|1.250.616
|% 15,00
|
|SAYAS
|3,59
|6.112.353
|% 14,70
|
|ISATR
|332.000,00
|332.000
|% 14,48
|
|KRSAN
|9,81
|112.033
|% -9,92
|
|SALIX
|5,78
|199.163
|% -9,69
|
|EGCEY
|0,57
|358.164
|% -9,52
|
|BASCM
|3,50
|64.068
|% -7,41
|
|CEMTS
|8,64
|51.087.217
|% -6,59
|
|THYAO
|14,30
|2.159.335.881
|% 2,00
|
|GARAN
|11,92
|970.086.794
|% 1,19
|
|TRCAS
|4,12
|689.766.396
|% 12,88
|
|YKBNK
|3,01
|689.305.181
|% -3,83
|
|ASELS
|24,76
|681.131.596
|% 2,65
|
|ODAS
|2,16
|553.521.212
|% 1,41
|
|YKBNK
|3,01
|689.305.181
|% -3,83
|
|IHLGM
|1,34
|293.634.983
|% 8,06
|
|EKGYO
|1,65
|371.588.392
|% 1,23
|
|TRCAS
|4,12
|689.766.396
|% 12,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7599
|7,7989
|% 0,23
|
|Frank
|6,1233
|6,1602
|% -0,10
|
|Riyal
|1,5977
|1,6057
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.565
|1.565
|-9,04
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|2.016
|2.046
|-2,00
|
|Tam
|2.007
|2.057
|0,07
|
|Yarım
|970
|995
|0,03
|
|Çeyrek
|487
|498
|0,02
|
|Gümüş.Ons
|17,64
|17,68
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,02
|
|B. Petrol
|54,31
|54,31
|1,04
|
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