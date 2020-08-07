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***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

07.08.2020 19:19
GÜNCEL HABERLER



***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

01/01/2020 - 30/06/2020 dönemine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866884


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGGUB 95,15 17.840.018 % 10,00  
KARTN 603,90 23.634.281 % 10,00  
YONGA 25,74 407.814 % 10,00  
YBTAS 7.645,00 427.254 % 10,00  
ISBIR 1.298,00 252.756 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,3997 9,4468 % -0,72  
Frank 7,8754 7,9228 % -0,44  
Riyal 1,9208 1,9304 % -0,02  
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Alış Satış %  
Altın Ons 2.028 2.029 -34,61  
Altın Gr. 471 472 -7,92  
Cumhuriyet 3.215 3.264 -143,00  
Tam 3.202 3.415 -45,80  
Yarım 1.554 1.671 -6,40  
Çeyrek 780 835 -8,30  
Gümüş.Ons 27,87 27,90 -1,04  
Gümüş Gr. 6,48 6,49 -0,24  
B. Petrol 44,47 44,47 -0,62  
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