***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.721.700 -20.450 -91.678 10.179.243 126.259 431.801 1.839.175 23.186.050 23.186.050Transferler94.134 1.745.041 -1.839.175 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)91.678 862.095 8.216.511 9.170.284 9.170.284Kar Payları-642.075 -642.075 -642.075Dönem Sonu Bakiyeler10.721.700 -20.450 0 11.041.338 220.393 1.534.767 8.216.511 31.714.259 31.714.259Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.721.700 -20.450 11.041.338 220.393 1.534.767 8.216.511 31.714.259 31.714.259Transferler199.899 8.016.612 -8.216.511 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.612.252 9.305.763 10.918.015 10.918.015Kar Payları-750.519 -750.519 -750.519Dönem Sonu Bakiyeler10.721.700 -20.450 12.653.590 420.292 8.800.860 9.305.763 41.881.755 41.881.755Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.046.437 1.796.100Dönem Karı (Zararı)9.305.763 8.216.511Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.445.404 -2.118.727Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 510.300 399.444Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler4 469.742 182.405Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler720.123 263.245Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 720.123 263.245Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-226.700 -447.578Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -317.615 -648.303Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21 90.915 200.725Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-5.628.192 -4.100.588Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler8 -5.628.192 -4.100.588Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 1.762.101 1.623.501Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler20 -52.778 -39.156İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.723.935 -2.891.886Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4 -3.734.003 -1.000.503Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-540.767 -332.256Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 959.815 -2.499.288Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7 -882.034 -58.617Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4 -130.098 1.410.026Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-278.322 -41.909Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler15 347.877 23.557Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)7 221.587 65.900İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler312.010 -458.796Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)312.010 -458.796Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.136.424 3.205.898Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -342.556 -42.518Vergi İadeleri (Ödemeleri)23 -747.431 -1.367.280YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-761.905 69.849Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri243.420 97.630Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri243.420 97.630Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9,10 -1.200.092 -2.117.808Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -122.848 -1.008.372Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 2.199.167İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler3 0 2.199.167Alınan Faiz317.615 899.232FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.495.578 -1.584.137Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri25 0 75.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları25 -654.144 -815.871Ödenen Temettüler16 -750.519 -636.002Ödenen Faiz-90.915 -207.264YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-211.046 281.812NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-211.046 281.812DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ28 2.444.241 2.162.429DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.233.195 2.444.241Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri28 2.233.195 2.444.241Ticari Alacaklar4 7.443.405 4.179.144İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 7.443.405 4.179.144Diğer Alacaklar5 1.266.781 604.933İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.266.781 604.933Stoklar6 5.974.409 6.934.224Peşin Ödenmiş Giderler7 1.108.702 226.668Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar23 0 121.081Diğer Dönen Varlıklar15 601.649 907.919ARA TOPLAM18.628.141 15.418.210TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR18.628.141 15.418.210DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.260 1.260Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller8 18.900.000 13.148.960Maddi Duran Varlıklar9 11.877.063 9.550.590Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 41.521 46.822Diğer Duran Varlıklar96 5.836TOPLAM DURAN VARLIKLAR30.819.940 22.753.468TOPLAM VARLIKLAR49.448.081 38.171.678KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar25 47.788 701.932Ticari Borçlar4 2.271.640 2.401.738İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 0 147.132İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar2.271.640 2.254.606Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 308.553 586.875Diğer Borçlar5 21.246 14.163Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 460.946 239.359Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 581.019 0Kısa Vadeli Karşılıklar221.455 126.022Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 221.455 126.022Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 413.649 72.855ARA TOPLAM4.326.296 4.142.944TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.326.296 4.142.944UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar862.145 580.011Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 862.145 580.011Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23 2.377.885 1.734.464TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.240.030 2.314.475TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER7.566.326 6.457.419ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar41.881.755 31.714.259Ödenmiş Sermaye16 10.721.700 10.721.700Geri Alınmış Paylar (-)16 -20.450 -20.450Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)12.653.590 11.041.338Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12.653.590 11.041.338Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)22 12.653.590 11.041.338Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 420.292 220.393Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları8.800.860 1.534.767Net Dönem Karı veya Zararı9.305.763 8.216.511TOPLAM ÖZKAYNAKLAR41.881.755 31.714.259TOPLAM KAYNAKLAR49.448.081 38.171.678Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 42.939.006 31.972.324Satışların Maliyeti17 -34.800.370 -25.839.492TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.138.636 6.132.832BRÜT KAR (ZARAR)8.138.636 6.132.832Genel Yönetim Giderleri18 -2.108.177 -1.618.411Pazarlama Giderleri18 -1.053.807 -771.586Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 946.532 2.191.899Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -705.323 -644.444ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.217.861 5.290.290Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 5.998.585 4.788.047FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)11.216.446 10.078.337Finansman Giderleri21 -148.582 -238.325SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)11.067.864 9.840.012Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.762.101 -1.623.501Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 -1.328.450 -1.035.693Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 -433.651 -587.808SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)9.305.763 8.216.511DÖNEM KARI (ZARARI)9.305.763 8.216.511Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları9.305.763 8.216.511Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 24 0,86800000 0,76700000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.612.252 953.773Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)9 1.822.022 965.234Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 0 114.598Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-209.770 -126.059Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 -209.770 -126.059Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.612.252 953.773TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.918.015 9.170.284Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları10.918.015 9.170.284http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818939BIST