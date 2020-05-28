***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.721.700 -20.450 11.041.338 220.393 1.534.767 8.216.511 31.714.259 31.714.259Transferler8.216.511 -8.216.511 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)875.356 875.356 875.356Dönem Sonu Bakiyeler10.721.700 -20.450 11.041.338 220.393 9.751.278 875.356 32.589.615 32.589.615Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.721.700 -20.450 12.653.590 420.929 8.800.860 9.305.763 41.881.755 41.881.755Transferler9.305.763 -9.305.763 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.341.143 1.341.143 1.341.143Dönem Sonu Bakiyeler10.721.700 -20.450 12.653.590 420.292 18.106.623 1.341.143 43.222.898 43.222.898Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-349.256 710.751Dönem Karı (Zararı)1.341.143 875.356Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler624.696 366.433Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler160.294 104.547Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 -17.721Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -17.721Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler141.559 143.348Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler141.559 143.348Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-61.424 -86.458Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-81.186 -129.013Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19.762 42.555Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 384.267 222.717İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.690.963 -475.865Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.163.746 -1.640.883Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.743.333 -172.806Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.949.939 1.642.766Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)573.570 -175.970Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler735.224 -1.023.019Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)320 -12.146Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-332.898 172.260Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-256.340 568.817İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler118.687 165.116Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)118.687 165.116Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları274.876 765.924Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler10 -43.113 -54.650Vergi İadeleri (Ödemeleri)16 -581.019 -523YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-429.400 -136.632Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-429.400 -136.632FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI107.085 -257.939Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri150.000 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-23.153 -215.384Ödenen Faiz-19.762 -42.555YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-671.571 316.180NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-671.571 316.180DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.233.195 2.444.241DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.561.624 2.760.421Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri20 1.561.624 2.233.195Ticari Alacaklar4 4.279.659 7.443.405İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 4.279.659 7.443.405Diğer Alacaklar5 4.091.300 1.266.781İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3,5 3.325.186 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar766.114 1.266.781Stoklar6 8.924.348 5.974.409Peşin Ödenmiş Giderler7 535.132 1.108.702Diğer Dönen Varlıklar11 482.962 601.649ARA TOPLAM19.875.025 18.628.141TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR19.875.025 18.628.141DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.260 1.260Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller8 18.900.000 18.900.000Maddi Duran Varlıklar9 12.143.953 11.877.063Maddi Olmayan Duran Varlıklar43.737 41.521Diğer Duran Varlıklar96 96TOPLAM DURAN VARLIKLAR31.089.046 30.819.940TOPLAM VARLIKLAR50.964.071 49.448.081KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar18 174.635 47.788Ticari Borçlar4 3.006.864 2.271.640İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 142.186 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar2.864.678 2.271.640Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 308.873 308.553Diğer Borçlar21.246 21.246Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 204.606 460.946Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü16 409.323 581.019Kısa Vadeli Karşılıklar207.201 221.455Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 207.201 221.455Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 80.751 413.649ARA TOPLAM4.413.499 4.326.296TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.413.499 4.326.296UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar974.845 862.145Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 974.845 862.145Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü16 2.352.829 2.377.885TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.327.674 3.240.030TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER7.741.173 7.566.326ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar43.222.898 41.881.755Ödenmiş Sermaye12 10.721.700 10.721.700Geri Alınmış Paylar (-)12 -20.450 -20.450Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)12.653.590 12.653.590Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12.653.590 12.653.590Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)15 12.653.590 12.653.590Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 420.292 420.292Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18.106.623 8.800.860Net Dönem Karı veya Zararı1.341.143 9.305.763TOPLAM ÖZKAYNAKLAR43.222.898 41.881.755TOPLAM KAYNAKLAR50.964.071 49.448.081Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 9.452.518 8.425.097Satışların Maliyeti13 -7.111.959 -6.877.690TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.340.559 1.547.407BRÜT KAR (ZARAR)2.340.559 1.547.407Genel Yönetim Giderleri14 -748.049 -630.702Pazarlama Giderleri14 -290.739 -212.925Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler411.592 326.383Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-49.377 -18.548ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.663.986 1.011.615Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler81.186 129.013FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.745.172 1.140.628Finansman Giderleri-19.762 -42.555SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.725.410 1.098.073Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-384.267 -222.717Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -409.323 -231.057Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 25.056 8.340SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.341.143 875.356DÖNEM KARI (ZARARI)1.341.143 875.356Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.341.143 875.356Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 17 0,12500000 0,08200000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.341.143 875.356Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.341.143 875.356http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847474BIST