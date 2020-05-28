***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
28.05.2020 19:18
***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.721.700 -20.450 11.041.338 220.393 1.534.767 8.216.511 31.714.259 31.714.259
Transferler
8.216.511 -8.216.511 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
875.356 875.356 875.356
Dönem Sonu Bakiyeler
10.721.700 -20.450 11.041.338 220.393 9.751.278 875.356 32.589.615 32.589.615
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.721.700 -20.450 12.653.590 420.929 8.800.860 9.305.763 41.881.755 41.881.755
Transferler
9.305.763 -9.305.763 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.341.143 1.341.143 1.341.143
Dönem Sonu Bakiyeler
10.721.700 -20.450 12.653.590 420.292 18.106.623 1.341.143 43.222.898 43.222.898
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-349.256 710.751
Dönem Karı (Zararı)
1.341.143 875.356
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
624.696 366.433
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
160.294 104.547
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -17.721
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -17.721
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
141.559 143.348
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
141.559 143.348
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-61.424 -86.458
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-81.186 -129.013
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19.762 42.555
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 384.267 222.717
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.690.963 -475.865
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.163.746 -1.640.883
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.743.333 -172.806
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.949.939 1.642.766
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
573.570 -175.970
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
735.224 -1.023.019
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
320 -12.146
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-332.898 172.260
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-256.340 568.817
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
118.687 165.116
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
118.687 165.116
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
274.876 765.924
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -43.113 -54.650
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 -581.019 -523
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-429.400 -136.632
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-429.400 -136.632
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
107.085 -257.939
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
150.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-23.153 -215.384
Ödenen Faiz
-19.762 -42.555
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-671.571 316.180
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-671.571 316.180
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.233.195 2.444.241
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.561.624 2.760.421
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
20 1.561.624 2.233.195
Ticari Alacaklar
4 4.279.659 7.443.405
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 4.279.659 7.443.405
Diğer Alacaklar
5 4.091.300 1.266.781
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3,5 3.325.186 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
766.114 1.266.781
Stoklar
6 8.924.348 5.974.409
Peşin Ödenmiş Giderler
7 535.132 1.108.702
Diğer Dönen Varlıklar
11 482.962 601.649
ARA TOPLAM
19.875.025 18.628.141
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
19.875.025 18.628.141
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
1.260 1.260
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 18.900.000 18.900.000
Maddi Duran Varlıklar
9 12.143.953 11.877.063
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
43.737 41.521
Diğer Duran Varlıklar
96 96
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
31.089.046 30.819.940
TOPLAM VARLIKLAR
50.964.071 49.448.081
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 174.635 47.788
Ticari Borçlar
4 3.006.864 2.271.640
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 142.186 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.864.678 2.271.640
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 308.873 308.553
Diğer Borçlar
21.246 21.246
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 204.606 460.946
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 409.323 581.019
Kısa Vadeli Karşılıklar
207.201 221.455
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 207.201 221.455
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 80.751 413.649
ARA TOPLAM
4.413.499 4.326.296
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.413.499 4.326.296
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
974.845 862.145
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 974.845 862.145
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 2.352.829 2.377.885
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.327.674 3.240.030
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.741.173 7.566.326
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
43.222.898 41.881.755
Ödenmiş Sermaye
12 10.721.700 10.721.700
Geri Alınmış Paylar (-)
12 -20.450 -20.450
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12.653.590 12.653.590
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12.653.590 12.653.590
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 12.653.590 12.653.590
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 420.292 420.292
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18.106.623 8.800.860
Net Dönem Karı veya Zararı
1.341.143 9.305.763
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
43.222.898 41.881.755
TOPLAM KAYNAKLAR
50.964.071 49.448.081
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 9.452.518 8.425.097
Satışların Maliyeti
13 -7.111.959 -6.877.690
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.340.559 1.547.407
BRÜT KAR (ZARAR)
2.340.559 1.547.407
Genel Yönetim Giderleri
14 -748.049 -630.702
Pazarlama Giderleri
14 -290.739 -212.925
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
411.592 326.383
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-49.377 -18.548
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.663.986 1.011.615
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
81.186 129.013
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.745.172 1.140.628
Finansman Giderleri
-19.762 -42.555
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.725.410 1.098.073
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-384.267 -222.717
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -409.323 -231.057
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 25.056 8.340
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.341.143 875.356
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.341.143 875.356
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.341.143 875.356
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 17 0,12500000 0,08200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.341.143 875.356
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.341.143 875.356
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847474
BIST