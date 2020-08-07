***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.721.700 -20.450 11.041.338 220.393 1.534.767 8.216.511 31.714.259 31.714.259Transferler199.899 8.016.612 -8.216.511 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.218.213 5.796.738 7.014.951 7.014.951Kar Payları-750.519 -750.519 -750.519Dönem Sonu Bakiyeler10.721.700 -20.450 12.259.551 420.292 8.800.860 5.796.738 37.978.691 37.978.691Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.721.700 -20.450 12.653.590 420.292 8.800.860 9.305.763 41.881.755 41.881.755Transferler254.338 9.051.425 -9.305.763 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.705.875 3.705.875 3.705.875Kar Payları-857.736 -857.736 -857.736Dönem Sonu Bakiyeler10.721.700 -20.450 12.653.590 674.630 16.994.549 3.705.875 44.729.894 44.729.894Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.727.173 1.577.771Dönem Karı (Zararı)3.705.875 5.796.738Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.529.074 -2.958.431Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler299.925 227.439Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler100.886 99.450Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler100.886 99.450Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler219.867 323.365Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 219.867 323.365Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-133.206 -245.585Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler15 -170.418 -333.185Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler37.212 87.600Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -4.311.040Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler15 0 -4.311.040Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 1.041.602 956.419Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -8.479İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.470.733 -876.264Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-347.448 360.229Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler652.783 268.361Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.274.319 -976.273Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)764.480 -92.659Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler61.749 -869.019Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-22.565 -126.056Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-87.135 43.734Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-63.677 219.444İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-154.601 295.975Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-154.601 295.975Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.764.216 1.962.043Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler10 -43.588 -152.882Vergi İadeleri (Ödemeleri)17 -993.455 -231.390YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-489.697 -454.760Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 14.254Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 14.254Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-489.697 -346.166Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -122.848FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-792.736 -1.161.752Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri150.000 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-47.788 -323.633Ödenen Temettüler12 -857.736 -750.519Ödenen Faiz-37.212 -87.600YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)444.740 -38.741NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)444.740 -38.741DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.233.195 2.444.241DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.677.935 2.405.500Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 2.677.935 2.233.195Ticari Alacaklar4 7.689.967 7.443.405İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 7.689.967 7.443.405Diğer Alacaklar784.416 1.266.781İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 784.416 1.266.781Stoklar6 9.248.728 5.974.409Peşin Ödenmiş Giderler7 344.222 1.108.702Diğer Dönen Varlıklar11 756.250 601.649ARA TOPLAM21.501.518 18.628.141TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR21.501.518 18.628.141DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.260 1.260Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller8 18.900.000 18.900.000Maddi Duran Varlıklar9 12.068.176 11.877.063Maddi Olmayan Duran Varlıklar40.180 41.521Diğer Duran Varlıklar96 96TOPLAM DURAN VARLIKLAR31.009.712 30.819.940TOPLAM VARLIKLAR52.511.230 49.448.081KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar19 150.000 47.788Ticari Borçlar4 2.333.389 2.271.640İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar2.333.389 2.271.640Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 285.988 308.553Diğer Borçlar29.323 21.246Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 397.269 460.946Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 690.837 581.019Kısa Vadeli Karşılıklar189.576 221.455Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 189.576 221.455Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 318.437 413.649ARA TOPLAM4.394.819 4.326.296TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.394.819 4.326.296UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar1.070.303 862.145Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 1.070.303 862.145Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17 2.316.214 2.377.885TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.386.517 3.240.030TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER7.781.336 7.566.326ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar44.729.894 41.881.755Ödenmiş Sermaye12 10.721.700 10.721.700Geri Alınmış Paylar (-)12 -20.450 -20.450Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)12.653.590 12.653.590Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12.653.590 12.653.590Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16 12.653.590 12.653.590Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 674.630 420.292Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16.994.549 8.800.860Net Dönem Karı veya Zararı3.705.875 9.305.763TOPLAM ÖZKAYNAKLAR44.729.894 41.881.755TOPLAM KAYNAKLAR52.511.230 49.448.081Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 21.658.327 16.739.492 12.205.809 8.314.395Satışların Maliyeti13 -15.576.974 -13.400.791 -8.465.015 -6.482.104TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.081.353 3.338.701 3.740.794 1.832.291BRÜT KAR (ZARAR)6.081.353 3.338.701 3.740.794 1.832.291Genel Yönetim Giderleri14 -1.453.069 -1.005.312 -705.020 -424.101Pazarlama Giderleri14 -513.395 -452.010 -222.656 -239.085Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler706.546 457.138 294.954 130.755Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-207.164 -151.896 -157.787 -124.854ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.614.271 2.186.621 2.950.285 1.175.006Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler15 170.418 4.654.136 89.232 4.525.123FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.784.689 6.840.757 3.039.517 5.700.129Finansman Giderleri-37.212 -87.600 -17.450 -45.045SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.747.477 6.753.157 3.022.067 5.655.084Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.041.602 -956.419 -657.335 -733.702Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -1.103.273 -518.585 -693.950 -287.528Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 61.671 -437.834 36.615 -446.174SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.705.875 5.796.738 2.364.732 4.921.382DÖNEM KARI (ZARARI)3.705.875 5.796.738 2.364.732 4.921.382Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları3.705.875 5.796.738 2.364.732 4.921.382Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 18 0,34600000 0,54100000 0,22100000 0,45900000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 1.218.213 0 1.218.213Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)9 0 1.378.848 0 1.378.848Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -160.635 0 -160.635Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 0 -160.635 0 -160.635Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 1.218.213 0 1.218.213TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.705.875 7.014.951 2.364.732 6.139.595Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları3.705.875 7.014.951 2.364.732 6.139.595http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866883BIST