***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.175.154 29.869Dönem Karı (Zararı)5.709.652 6.745.539Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.312.695 -2.385.823Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler440.012 368.583Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler201.772 93.864Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler201.772 93.864Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler249.265 485.174Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 249.265 485.174Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-191.625 -239.235Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler15 -247.785 -366.114Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler56.160 126.879Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -4.311.040Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler15 0 -4.311.040Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 1.613.271 1.225.310Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -8.479İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.119.313 -3.557.615Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.086.648 -3.343.586Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler775.864 229.891Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.620.067 535.938Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-140.310 -841.620Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler126.658 -303.964Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-11.869 -186.376Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-328.796 186.865Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-229.574 -217.605İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler222.133 382.842Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)222.133 382.842Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.903.034 802.101Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler10 -43.588 -251.114Vergi İadeleri (Ödemeleri)17 -1.684.292 -521.118YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-645.040 -754.621Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 14.254Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 14.254Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-645.040 -646.027Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -122.848FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-811.684 -1.249.259Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri150.000 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-47.788 -371.861Ödenen Temettüler12 -857.736 -750.519Ödenen Faiz-56.160 -126.879YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.718.430 -1.974.011NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.718.430 -1.974.011DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.233.195 2.444.241DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.951.625 470.230Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.721.700 -20.450 11.041.338 220.393 1.534.767 8.216.511 31.714.259 31.714.259Transferler199.899 8.016.612 -8.216.511 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.218.213 6.745.539 7.963.752 7.963.752Kar Payları-750.519 -750.519 -750.519Dönem Sonu Bakiyeler10.721.700 -20.450 12.259.551 420.292 8.800.860 6.745.539 38.927.492 38.927.492Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.721.700 -20.450 12.653.590 420.292 8.800.860 9.305.763 41.881.755 41.881.755Transferler254.338 9.051.425 -9.305.763 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.709.652 5.709.652 5.709.652Kar Payları-857.736 -857.736 -857.736Dönem Sonu Bakiyeler10.721.700 -20.450 12.653.590 674.630 16.994.549 5.709.652 46.733.671 46.733.671Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 4.951.625 2.233.195Ticari Alacaklar4 6.154.985 7.443.405İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 6.154.985 7.443.405Diğer Alacaklar738.702 1.266.781İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 738.702 1.266.781Stoklar6 9.594.476 5.974.409Peşin Ödenmiş Giderler7 1.249.012 1.108.702Diğer Dönen Varlıklar11 379.516 601.649ARA TOPLAM23.068.316 18.628.141TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR23.068.316 18.628.141DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.260 1.260Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller8 18.900.000 18.900.000Maddi Duran Varlıklar9 12.078.145 11.877.063Maddi Olmayan Duran Varlıklar45.467 41.521Diğer Duran Varlıklar96 96TOPLAM DURAN VARLIKLAR31.024.968 30.819.940TOPLAM VARLIKLAR54.093.284 49.448.081KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar19 150.000 47.788Ticari Borçlar4 2.398.298 2.271.640İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar2.398.298 2.271.640Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 296.684 308.553Diğer Borçlar28.865 21.246Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 231.372 460.946Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 596.186 581.019Kısa Vadeli Karşılıklar169.397 221.455Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 169.397 221.455Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 77.234 413.649ARA TOPLAM3.948.036 4.326.296TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.948.036 4.326.296UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar1.119.880 862.145Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 1.119.880 862.145Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17 2.291.697 2.377.885TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.411.577 3.240.030TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER7.359.613 7.566.326ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar46.733.671 41.881.755Ödenmiş Sermaye12 10.721.700 10.721.700Geri Alınmış Paylar (-)12 -20.450 -20.450Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)12.653.590 12.653.590Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12.653.590 12.653.590Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16 12.653.590 12.653.590Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 674.630 420.292Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16.994.549 8.800.860Net Dönem Karı veya Zararı5.709.652 9.305.763TOPLAM ÖZKAYNAKLAR46.733.671 41.881.755TOPLAM KAYNAKLAR54.093.284 49.448.081Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 33.181.192 28.701.271 11.522.865 11.961.779Satışların Maliyeti13 -24.463.996 -23.384.029 -8.887.022 -9.983.238TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.717.196 5.317.242 2.635.843 1.978.541BRÜT KAR (ZARAR)8.717.196 5.317.242 2.635.843 1.978.541Genel Yönetim Giderleri14 -2.096.443 -1.576.678 -643.374 -571.366Pazarlama Giderleri14 -773.468 -691.676 -260.073 -239.666Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.633.239 593.782 926.693 136.644Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-350.862 -232.007 -143.698 -80.111ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.129.662 3.410.663 2.515.391 1.224.042Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler15 249.421 4.687.065 79.003 32.929FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)7.379.083 8.097.728 2.594.394 1.256.971Finansman Giderleri-56.160 -126.879 -18.948 -39.279SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7.322.923 7.970.849 2.575.446 1.217.692Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.613.271 -1.225.310 -571.669 -268.891Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -1.699.459 -746.763 -596.186 -228.178Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 86.188 -478.547 24.517 -40.713SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.709.652 6.745.539 2.003.777 948.801DÖNEM KARI (ZARARI)5.709.652 6.745.539 2.003.777 948.801Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları5.709.652 6.745.539 2.003.777 948.801Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 18 0,53300000 0,62900000 0,18700000 0,08800000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 1.218.213 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)9 0 1.378.848 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -160.635 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 0 -160.635 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 1.218.213 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.709.652 7.963.752 2.003.777 948.801Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları5.709.652 7.963.752 2.003.777 948.801http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883427BIST