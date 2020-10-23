***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
23.10.2020 18:20
***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.175.154 29.869
Dönem Karı (Zararı)
5.709.652 6.745.539
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.312.695 -2.385.823
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
440.012 368.583
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
201.772 93.864
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
201.772 93.864
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
249.265 485.174
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 249.265 485.174
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-191.625 -239.235
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -247.785 -366.114
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
56.160 126.879
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -4.311.040
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
15 0 -4.311.040
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 1.613.271 1.225.310
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -8.479
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.119.313 -3.557.615
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.086.648 -3.343.586
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
775.864 229.891
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.620.067 535.938
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-140.310 -841.620
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
126.658 -303.964
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-11.869 -186.376
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-328.796 186.865
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-229.574 -217.605
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
222.133 382.842
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
222.133 382.842
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.903.034 802.101
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -43.588 -251.114
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -1.684.292 -521.118
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-645.040 -754.621
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 14.254
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 14.254
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-645.040 -646.027
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -122.848
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-811.684 -1.249.259
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
150.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-47.788 -371.861
Ödenen Temettüler
12 -857.736 -750.519
Ödenen Faiz
-56.160 -126.879
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.718.430 -1.974.011
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.718.430 -1.974.011
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.233.195 2.444.241
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.951.625 470.230
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.721.700 -20.450 11.041.338 220.393 1.534.767 8.216.511 31.714.259 31.714.259
Transferler
199.899 8.016.612 -8.216.511 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.218.213 6.745.539 7.963.752 7.963.752
Kar Payları
-750.519 -750.519 -750.519
Dönem Sonu Bakiyeler
10.721.700 -20.450 12.259.551 420.292 8.800.860 6.745.539 38.927.492 38.927.492
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.721.700 -20.450 12.653.590 420.292 8.800.860 9.305.763 41.881.755 41.881.755
Transferler
254.338 9.051.425 -9.305.763 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.709.652 5.709.652 5.709.652
Kar Payları
-857.736 -857.736 -857.736
Dönem Sonu Bakiyeler
10.721.700 -20.450 12.653.590 674.630 16.994.549 5.709.652 46.733.671 46.733.671
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 4.951.625 2.233.195
Ticari Alacaklar
4 6.154.985 7.443.405
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 6.154.985 7.443.405
Diğer Alacaklar
738.702 1.266.781
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 738.702 1.266.781
Stoklar
6 9.594.476 5.974.409
Peşin Ödenmiş Giderler
7 1.249.012 1.108.702
Diğer Dönen Varlıklar
11 379.516 601.649
ARA TOPLAM
23.068.316 18.628.141
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
23.068.316 18.628.141
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
1.260 1.260
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 18.900.000 18.900.000
Maddi Duran Varlıklar
9 12.078.145 11.877.063
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
45.467 41.521
Diğer Duran Varlıklar
96 96
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
31.024.968 30.819.940
TOPLAM VARLIKLAR
54.093.284 49.448.081
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
19 150.000 47.788
Ticari Borçlar
4 2.398.298 2.271.640
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.398.298 2.271.640
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 296.684 308.553
Diğer Borçlar
28.865 21.246
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 231.372 460.946
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 596.186 581.019
Kısa Vadeli Karşılıklar
169.397 221.455
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 169.397 221.455
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 77.234 413.649
ARA TOPLAM
3.948.036 4.326.296
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.948.036 4.326.296
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.119.880 862.145
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 1.119.880 862.145
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 2.291.697 2.377.885
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.411.577 3.240.030
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.359.613 7.566.326
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
46.733.671 41.881.755
Ödenmiş Sermaye
12 10.721.700 10.721.700
Geri Alınmış Paylar (-)
12 -20.450 -20.450
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12.653.590 12.653.590
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12.653.590 12.653.590
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 12.653.590 12.653.590
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 674.630 420.292
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16.994.549 8.800.860
Net Dönem Karı veya Zararı
5.709.652 9.305.763
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
46.733.671 41.881.755
TOPLAM KAYNAKLAR
54.093.284 49.448.081
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 33.181.192 28.701.271 11.522.865 11.961.779
Satışların Maliyeti
13 -24.463.996 -23.384.029 -8.887.022 -9.983.238
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.717.196 5.317.242 2.635.843 1.978.541
BRÜT KAR (ZARAR)
8.717.196 5.317.242 2.635.843 1.978.541
Genel Yönetim Giderleri
14 -2.096.443 -1.576.678 -643.374 -571.366
Pazarlama Giderleri
14 -773.468 -691.676 -260.073 -239.666
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.633.239 593.782 926.693 136.644
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-350.862 -232.007 -143.698 -80.111
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.129.662 3.410.663 2.515.391 1.224.042
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 249.421 4.687.065 79.003 32.929
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.379.083 8.097.728 2.594.394 1.256.971
Finansman Giderleri
-56.160 -126.879 -18.948 -39.279
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.322.923 7.970.849 2.575.446 1.217.692
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.613.271 -1.225.310 -571.669 -268.891
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -1.699.459 -746.763 -596.186 -228.178
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 86.188 -478.547 24.517 -40.713
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.709.652 6.745.539 2.003.777 948.801
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.709.652 6.745.539 2.003.777 948.801
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.709.652 6.745.539 2.003.777 948.801
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 18 0,53300000 0,62900000 0,18700000 0,08800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 1.218.213 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
9 0 1.378.848 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -160.635 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 0 -160.635 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 1.218.213 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.709.652 7.963.752 2.003.777 948.801
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.709.652 7.963.752 2.003.777 948.801
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883427
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