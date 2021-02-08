***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
08.02.2021 20:34
***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.721.700 -20.450 11.041.338 220.393 1.534.767 8.216.511 31.714.259 31.714.259
Transferler
199.899 8.016.612 -8.216.511 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.612.252 9.305.763 10.918.015 10.918.015
Kar Payları
-750.519 -750.519 -750.519
Dönem Sonu Bakiyeler
10.721.700 -20.450 12.653.590 420.292 8.800.860 9.305.763 41.881.755 41.881.755
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.721.700 -20.450 12.653.590 420.292 8.800.860 9.305.763 41.881.755 41.881.755
Transferler
254.338 9.051.425 -9.305.763 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
501.650 10.451.022 10.952.672 10.952.672
Kar Payları
-857.736 -857.736 -857.736
Dönem Sonu Bakiyeler
10.721.700 -20.450 13.155.240 674.630 16.994.549 10.451.022 51.976.691 51.976.691
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.757.028 2.046.437
Dönem Karı (Zararı)
10.451.022 9.305.763
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
166.464 -2.445.404
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 563.462 510.300
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4 292.655 469.742
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
406.066 720.123
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 406.066 720.123
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-338.457 -226.700
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -353.525 -317.615
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 15.068 90.915
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.225.000 -5.628.192
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
8 -3.225.000 -5.628.192
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 2.467.738 1.762.101
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
20 0 -52.778
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.530.438 -3.723.935
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4 -1.970.731 -3.734.003
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
637.860 -540.767
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -3.391.561 -120.130
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 6.462 197.911
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4 1.433.763 -130.098
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-175.090 -278.322
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15 -125.117 347.877
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
7 111.783 221.587
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-57.807 312.010
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-57.807 312.010
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.087.048 3.136.424
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -44.873 -342.556
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -2.285.147 -747.431
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-368.568 -761.905
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 243.420
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 243.420
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -722.093 -1.200.092
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 0 -122.848
Alınan Faiz
353.525 317.615
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-920.592 -1.495.578
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
25 -47.788 -654.144
Ödenen Temettüler
16 -857.736 -750.519
Ödenen Faiz
-15.068 -90.915
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.467.868 -211.046
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.467.868 -211.046
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28 2.233.195 2.444.241
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28 5.701.063 2.233.195
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
28 5.701.063 2.233.195
Ticari Alacaklar
4 9.121.481 7.443.405
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 9.121.481 7.443.405
Diğer Alacaklar
5 628.921 1.266.781
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
628.921 1.266.781
Stoklar
6 10.445.915 7.054.354
Peşin Ödenmiş Giderler
7 22.295 28.757
Diğer Dönen Varlıklar
15 659.456 601.649
ARA TOPLAM
26.579.131 18.628.141
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
26.579.131 18.628.141
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
1.260 1.260
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 22.125.000 18.900.000
Maddi Duran Varlıklar
9 12.611.677 11.877.063
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 42.599 41.521
Diğer Duran Varlıklar
96 96
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
34.780.632 30.819.940
TOPLAM VARLIKLAR
61.359.763 49.448.081
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
25 0 47.788
Ticari Borçlar
4 3.705.403 2.271.640
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.705.403 2.271.640
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 133.463 308.553
Diğer Borçlar
5 28.865 21.246
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 572.729 460.946
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 571.490 581.019
Kısa Vadeli Karşılıklar