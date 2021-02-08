***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.721.700 -20.450 11.041.338 220.393 1.534.767 8.216.511 31.714.259 31.714.259Transferler199.899 8.016.612 -8.216.511 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.612.252 9.305.763 10.918.015 10.918.015Kar Payları-750.519 -750.519 -750.519Dönem Sonu Bakiyeler10.721.700 -20.450 12.653.590 420.292 8.800.860 9.305.763 41.881.755 41.881.755Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.721.700 -20.450 12.653.590 420.292 8.800.860 9.305.763 41.881.755 41.881.755Transferler254.338 9.051.425 -9.305.763 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)501.650 10.451.022 10.952.672 10.952.672Kar Payları-857.736 -857.736 -857.736Dönem Sonu Bakiyeler10.721.700 -20.450 13.155.240 674.630 16.994.549 10.451.022 51.976.691 51.976.691Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.757.028 2.046.437Dönem Karı (Zararı)10.451.022 9.305.763Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler166.464 -2.445.404Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 563.462 510.300Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler4 292.655 469.742Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler406.066 720.123Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 406.066 720.123Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-338.457 -226.700Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -353.525 -317.615Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21 15.068 90.915Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.225.000 -5.628.192Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler8 -3.225.000 -5.628.192Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 2.467.738 1.762.101Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler20 0 -52.778İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.530.438 -3.723.935Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4 -1.970.731 -3.734.003Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler637.860 -540.767Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 -3.391.561 -120.130Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7 6.462 197.911Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4 1.433.763 -130.098Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-175.090 -278.322Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler15 -125.117 347.877Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)7 111.783 221.587İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-57.807 312.010Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-57.807 312.010Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları7.087.048 3.136.424Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -44.873 -342.556Vergi İadeleri (Ödemeleri)23 -2.285.147 -747.431YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-368.568 -761.905Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 243.420Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 243.420Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9,10 -722.093 -1.200.092Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 0 -122.848Alınan Faiz353.525 317.615FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-920.592 -1.495.578Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları25 -47.788 -654.144Ödenen Temettüler16 -857.736 -750.519Ödenen Faiz-15.068 -90.915YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.467.868 -211.046NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.467.868 -211.046DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ28 2.233.195 2.444.241DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ28 5.701.063 2.233.195Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri28 5.701.063 2.233.195Ticari Alacaklar4 9.121.481 7.443.405İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 9.121.481 7.443.405Diğer Alacaklar5 628.921 1.266.781İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar628.921 1.266.781Stoklar6 10.445.915 7.054.354Peşin Ödenmiş Giderler7 22.295 28.757Diğer Dönen Varlıklar15 659.456 601.649ARA TOPLAM26.579.131 18.628.141TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR26.579.131 18.628.141DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.260 1.260Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller8 22.125.000 18.900.000Maddi Duran Varlıklar9 12.611.677 11.877.063Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 42.599 41.521Diğer Duran Varlıklar96 96TOPLAM DURAN VARLIKLAR34.780.632 30.819.940TOPLAM VARLIKLAR61.359.763 49.448.081KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar25 0 47.788Ticari Borçlar4 3.705.403 2.271.640İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar3.705.403 2.271.640Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 133.463 308.553Diğer Borçlar5 28.865 21.246Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 572.729 460.946Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 571.490 581.019Kısa Vadeli Karşılıklar