***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
05.08.2021 21:50
***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.721.700 -20.450 12.653.590 420.292 8.800.860 9.305.763 41.881.755 41.881.755
Transferler
254.338 9.051.425 -9.305.763 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.705.875 3.705.875 3.705.875
Kar Payları
-857.736 -857.736 -857.736
Dönem Sonu Bakiyeler
10.721.700 -20.450 12.653.590 674.630 16.994.549 3.705.875 44.729.894 44.729.894
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10.721.700 -20.450 13.155.240 674.630 16.994.549 10.451.022 51.976.691 51.976.691
Transferler
10.451.022 -10.451.022 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.831.077 4.831.077 4.831.077
Dönem Sonu Bakiyeler
10.721.700 -20.450 13.155.240 674.630 27.445.571 4.831.077 56.807.768 56.807.768
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.964.772 1.556.755
Dönem Karı (Zararı)
4.831.077 3.705.875
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.107.894 1.529.074
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
315.978 299.925
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 100.886
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 100.886
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
243.432 219.867
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 243.432 219.867
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-50.366 -133.206
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-107.575 -170.418
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
57.209 37.212
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 1.598.850 1.041.602
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.667.963 -2.641.151
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-419.028 -347.448
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-259.173 482.365
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.261.965 -3.274.319
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.113.547 764.480
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.986 61.749
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18.423 -22.565
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-199.139 -87.135
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
2.110.874 -63.677
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
446.606 -154.601
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
446.606 -154.601
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.271.008 2.593.798
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 0 -43.588
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -1.306.236 -993.455
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-380.295 -319.279
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-487.870 -489.697
Alınan Faiz
107.575 170.418
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-57.209 -792.736
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 150.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -47.788
Ödenen Temettüler
0 -857.736
Ödenen Faiz
-57.209 -37.212
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.527.268 444.740
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.527.268 444.740
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.701.063 2.233.195
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.228.331 2.677.935
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
20 7.228.331 5.701.063
Ticari Alacaklar
4 9.540.509 9.121.481
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 9.540.509 9.121.481
Diğer Alacaklar