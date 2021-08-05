***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.721.700 -20.450 12.653.590 420.292 8.800.860 9.305.763 41.881.755 41.881.755Transferler254.338 9.051.425 -9.305.763 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.705.875 3.705.875 3.705.875Kar Payları-857.736 -857.736 -857.736Dönem Sonu Bakiyeler10.721.700 -20.450 12.653.590 674.630 16.994.549 3.705.875 44.729.894 44.729.894Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.721.700 -20.450 13.155.240 674.630 16.994.549 10.451.022 51.976.691 51.976.691Transferler10.451.022 -10.451.022 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4.831.077 4.831.077 4.831.077Dönem Sonu Bakiyeler10.721.700 -20.450 13.155.240 674.630 27.445.571 4.831.077 56.807.768 56.807.768Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.964.772 1.556.755Dönem Karı (Zararı)4.831.077 3.705.875Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.107.894 1.529.074Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler315.978 299.925Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 100.886Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 100.886Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler243.432 219.867Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 243.432 219.867Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-50.366 -133.206Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-107.575 -170.418Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler57.209 37.212Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 1.598.850 1.041.602İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.667.963 -2.641.151Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-419.028 -347.448Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-259.173 482.365Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-4.261.965 -3.274.319Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.113.547 764.480Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.986 61.749Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)18.423 -22.565Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-199.139 -87.135Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)2.110.874 -63.677İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler446.606 -154.601Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)446.606 -154.601Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.271.008 2.593.798Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler10 0 -43.588Vergi İadeleri (Ödemeleri)17 -1.306.236 -993.455YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-380.295 -319.279Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-487.870 -489.697Alınan Faiz107.575 170.418FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-57.209 -792.736Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 150.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -47.788Ödenen Temettüler0 -857.736Ödenen Faiz-57.209 -37.212YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.527.268 444.740NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.527.268 444.740DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.701.063 2.233.195DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7.228.331 2.677.935Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri20 7.228.331 5.701.063Ticari Alacaklar4 9.540.509 9.121.481İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 9.540.509 9.121.481Diğer Alacaklar