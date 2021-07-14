***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 14.07.2021 tarihli (bugün) yönetim kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu Seri II N19.1 Kar Payı Tebliği gereğince hazırlanan Kar Dağıtım Politikasının ekteki haliyle revize edilmesine ve Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951308BIST