***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Geçerlilik Süresinin Uzatılmasına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.05.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 30.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6. maddeEk AçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulu 27.05.2022 (bugün) tarih ve 2022/06 sayılı toplantısındaŞirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2021 yılı sonu itibariyle sona ermesi nedeniyle 2017-2021 yılı için geçerli olan 30.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanının 2022-2026 yılları arasında geçerli olmak üzere 200.000.000 TL olarak belirlenmesine ve buna ilişkin Şirketimiz Esas Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine, yasal prosedürlerin tamamlanabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Acıselsan esas sözleşme 6. madde tadil tasarısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033165BIST